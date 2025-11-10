Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
ESG-активность на Некрасова
Как устроить свидание мечты?
«Гельдт»
Доставка газа прекращается с 1 января
Господин Рейтингомер
Завершается строительство «Надвратного дома»
где подают лучший завтрак
Как звучат псковичи
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
Вакансии Россети
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Общество 10.11.2025 11:063 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА 11.11.2025 09:510 На Солнце произошло около 15 вспышек за сутки 11.11.2025 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли вознаграждать граждан за доносы о правонарушениях? 11.11.2025 09:150 Более 70% псковичей увольнялось по собственному желанию — опрос 11.11.2025 08:400 В Госдуме предложили увеличить фиксированные выплаты к страховой пенсии в 2 раза 11.11.2025 08:200 В РФ хотят ввести мониторинг за инвестиционным климатом в регионах
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 05.11.2025 16:201 Арестован виновник смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли вознаграждать граждан за доносы о правонарушениях?

11.11.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужен ли региональный закон, позволяющий вознаграждать сознательных граждан, которые сообщают о правонарушениях?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Изображение создано при помощи нейросети

По меньшей мере в 13 регионах России ввели систему поощрения для россиян, готовых предоставить информацию о нетрезвых водителях. Сумма премии и условия её получения разнятся, например: в Амурской области дают 20 тысяч рублей, в Бурятии — 5 тысяч, на Ямале — 4,5 тысячи. 

Помогает ли платная бдительность граждан повысить безопасность на дорогах? Стоит ли ответственных граждан и нашего региона материально поощрять за сообщения о правонарушении? Причем не только за езду в нетрезвом виде, но и за любые другие правонарушения, например: распитие спиртного на детских площадках или в общественных местах, порча городского имущества и вандализм или курение в общественных местах. С одной стороны, возможно, количество неравнодушных псковичей возрастет. С другой — не будет ли такое решение палкой о двух концах? Не приведет ли это к массовому доносительству ради получения материального поощрения? Как писал известный автор Сергей Довлатов: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?».

Нужен ли региональный закон, позволяющий вознаграждать сознательных граждан, которые сообщают о правонарушениях (пьяном вождении, вандализме, асоциальном поведении, исполнении иноагентских песен)? Не приведет ли введение материального поощрения к массовым «сигналам» бдительных граждан, которые парализуют работу правоохранительных органов? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам, представителям правоохранительных органов и церкви в программе «Дневной дозор».

Инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова подтвердила, что пьяные за рулем — действительно актуальная проблема на псковских дорогах. Алкоголь является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Юлия Федорова напоминает, что после принятия даже малой дозы спиртного за руль садиться категорически нельзя, ведь у выпившего водителя нарушается функция внимания и для оценки дорожной обстановки требуется гораздо больше времени. Также Юлия Федорова привела актуальную статистику ДТП с участием людей в состоянии алкогольного опьянения.

«Езда в состоянии опьянения сопровождается неоправданными резкими виражами, ускорением, торможением, которые также зачастую могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Конечно, водитель в состоянии опьянения за рулем автомашины – это чрезвычайное происшествие. Естественно, он создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. И, к сожалению, некоторые наши водители пренебрегают элементарными правилами безопасного дорожного движения. Более того, иногда и преднамеренно увеличивают потенциальную опасность, в частности, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Если брать по статистике, то по итогам 10 месяцев 2025 года на территории города Пскова по вине водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Также за этот период на дорогах нашего города при управлении транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, и передачу управления транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения, выявлено 178 нарушений. Но также были остановлены водители, которые отказывались от прохождения освидетельствования о состоянии опьянения, это законное требование сотрудника полиции. Таких водителей за 10 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 69 человек».

Депутат Псковской городской Думы, байкер Юрий Бурлин напомнил статистику, согласно которой зачастую причина ДТП — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, по мнению Юрия Бурлина, если поощрение бдительных граждан сможет помочь в борьбе с пьяной ездой — инициативу он готов поддержать.

«Я положительно отношусь к поощрению граждан за указание на нарушителей. Прежде всего, я начал бы с автолюбителей. Машина — это источник повышенной опасности. Человек, который, условно, выпьет на лавочке и пойдет пьяный ругаться нецензурной бранью — это одна история. Она не опасна с точки зрения жизни человека. Когда человек садится за руль автомобиля и управляет источником повышенной опасности. Травмы может получить не только водитель, но и другие люди, которые не имеют к этому никакого отношения. Возможно, стоит посмотреть историю, связанную с чем-то материальным, например, с купонами или билетами. Можно рассмотреть вариант, где часть оплаты будет деньгами. Это будет не совсем про деньги, но с определенным преимуществом. Я не вижу в этом ничего плохого».

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области полковник милиции в отставке Джемал Малышев не считает, что платить за гражданскую обязанность человека сообщать о правонарушениях — это здравая идея. По его мнению, кроме как к сведению счетов и доносам, это решение ни к чему не приведет.

«Всё, что делается за деньги, это не совсем чисто и не совсем гражданственно. Хотя с нарушениями можно бороться и таким способом. Это гражданский долг и понимание того, что пресекается зло, которое может сказаться и на нас, и на родственниках, и вообще на людях. Почему с этим борются? Потому что оно приносит трагические последствия. Такое гражданственное понимание, конечно, более высокоценно. Но если кто-то хочет дать деньги, то по принципу меньшего зла. Это меньшее зло, чем пройти мимо равнодушно. Потому что, как раньше говорили, "не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство"».

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов считает, что сообщение о факте нарушения правопорядка, особенно если это касается пренебрежения правилами дорожного движения, не стукачество, а долг каждого порядочного гражданина. Конечно, с человеческой точки зрения Денису Иванову бы хотелось, чтобы люди делали это не из-за денег, но если же финансовое поощрение способно повлиять на их сознательность, то такая инициатива имеет право на жизнь.

«Как вы знаете, пьяный за рулем — убийца. И здесь даже без денег я считаю своим долгом: если увидел кого-то пьяного, конечно, сообщу. Можно спасти человеческую жизнь просто звонком. Человек, который садится пьяный за руль, совершает преступление. Если это повысит нашу безопасность, почему бы и нет? Многих останавливает то, что еще со школы учат "не стучать" и так далее, такие моменты есть. Не очень правильно. Сколько раз случалось, что нетрезвые водители забирали с собой на тот свет еще кого-то, причем неповинных ни в чем людей. Человек расслабился, у него проблемы с алкоголем, почему должны страдать иногда и дети? Сообщать нужно об этом. Если материальное вознаграждение за это будет, то почему нет? Нормальный человек, полноценный, выполнит долг, когда увидит, кого-то, кто в нетрезвом состоянии садится за руль после ресторана, еле стоит на ногах. Как правило, или остановить его нужно прямо на месте, или сообщить, что человек в неадекватном состоянии вообще. Это без денег должно быть. Это социальный долг. Потому что каждый прекрасно понимает, что он может доехать, а может и не доехать. И потенциальную опасность несет для нас всех. И ничего зазорного в этом нет. И не только пьяных. Я когда вижу, что люди неправильно паркуются, обычно замечания делаю, если человек не реагирует, просто отправляю фотографию в управление. Сама идея вполне здоровая. И она работает не только у нас. Есть страны, которые таким образом повышают бдительность населения, и люди за это деньги получают. Почему бы нет? Некоторые прямо работают, как общественники».

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин сообщил, что еще в первые века христианства был закон, по которому имущество христиан доставалось тому, кто на них доносит. И, как показала история, ни к чему хорошему это не привело. Роман Ледин добавил, что на Западе и по сей день распространена тенденция получения собственной выгоды путем клеветы и судебных разбирательств, но, по мнению священника, это неприемлемо, и ему не хотелось бы, чтобы такое поощрялось у нас. Также он рассказал, в каком случае донос не считается грехом.

Фото: Псковская епархия

«Говорить о чужих грехах неправильно. Но есть безопасность общества и есть забота о человеке. На мой взгляд, если сообщение о чужом грехе послужит на пользу человеку, который плохо поступает, самому человеку, который пьяный за рулём, если ему это послужит на пользу, тогда это допустимо. Но опять же, руководствоваться нужно не денежной выплатой, а заботой о человеке, и тогда это будет по любви к человеку. Если мы будем за это получать деньги, то это будет уже не по любви, а ради выгоды. И тогда это не принесёт пользы, на мой взгляд. Я склоняюсь к тому, что лично не хочу "стучать" за деньги на других людей. И считаю это греховным. Но если говорить о том, чтобы сообщить о пьяном водителе куда следует, я бы сообщил, руководствуясь благом для общества и для него самого».

Ведущий программы на ПЛН FM «На пятой передаче» Денис Бахтин считает, что современное общество полно небезразличных и ответственных людей, которые и без поощрений готовы сообщать о правонарушениях.

«Если мы откроем какие-нибудь соцсети, группы, где псковичи привыкли жаловаться на разные проблемы, то увидим, что они, в принципе, и так готовы сообщать об этих самых проблемах. Будь то неработающая кнопка светофора, пьяный водитель или свалка мусора в неположенном месте, либо борщевик. Какие-то выплаты здесь не нужны. Почему? Потому что люди уже настроены на диалог с властью, и им скорее нужна обратная реакция, обратная связь, и они должны понимать, что их обращение услышано и не оставлено впустую. Если организовывать какие-то дополнительные вещи для стимуляции потока сообщений про грубые нарушения правил дорожного движения, то это должно сопровождаться хорошей информационной кампанией. Но всегда есть риск, что люди займутся злоупотреблением. Поэтому я не вижу какой-то пользы от этих выплат».

В сегодняшней программе мнения наших собеседников о том, правильно ли это — финансово поощрять граждан за сообщения о правонарушениях, разделились. Часть из них считают, что это гражданский долг каждого, и сообщать о нарушении порядка люди должны даже на безвозмездной основе. Некоторые придерживаются мнения о том, что если выплата вознаграждения сможет стимулировать людей быть менее безразличными и воспитает в них чувство гражданского долга, то такая практика может быть весьма полезной. При этом ни один из наших комментаторов не считает сообщения о фактах нарушения порядка «стукачеством».

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 46 человек
11.11.2025, 09:510 На Солнце произошло около 15 вспышек за сутки 11.11.2025, 09:410 Мужчина погиб при пожаре в локнянской деревне Дорка 11.11.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли вознаграждать граждан за доносы о правонарушениях? 11.11.2025, 09:150 Более 70% псковичей увольнялось по собственному желанию — опрос
11.11.2025, 09:000 Названы популярные направления для отдыха в новогодние каникулы в России 11.11.2025, 08:400 В Госдуме предложили увеличить фиксированные выплаты к страховой пенсии в 2 раза 11.11.2025, 08:200 В РФ хотят ввести мониторинг за инвестиционным климатом в регионах 11.11.2025, 08:100 Средний срок льготной ипотеки в августе превысил 27 лет
11.11.2025, 07:300 День экономиста празднуют в России 11 ноября 11.11.2025, 07:000 День окончания Первой мировой войны отмечают 11 ноября 10.11.2025, 23:190 Стало известно, как два автомобиля раскидало в ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове 10.11.2025, 22:001 Почему некоторые люди не показывают свое настоящее лицо в соцсетях, ответил психолог
10.11.2025, 21:500 Два ДТП на одном перекрестке с круговым движением произошли в Пскове за два часа 10.11.2025, 21:400 СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке 10.11.2025, 21:200 Умер основатель Savage Крис Брэдли 10.11.2025, 21:000 Фильм, отдельные сцены которого снимали в «Михайловском», стал лучшим на фестивале «Кино и музыка»
10.11.2025, 20:400 Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Новоржеве 10.11.2025, 20:342 Велосипедиста сбили на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове. ВИДЕО 10.11.2025, 20:200 Россиянам начали приходить уведомления о «периоде охлаждения» интернета 10.11.2025, 20:000 Ремонт в палкинской школе завершили с задержкой в 2 месяца
10.11.2025, 19:400 Росздравнадзор отреагировал на жалобы о дефиците вакцин от ротавируса 10.11.2025, 19:200 Уроки предпринимательства провели для псковских школьников 10.11.2025, 19:000 Госдума во втором чтении рассмотрит проект об ответственности за диверсии 10.11.2025, 18:300 Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 11 ноября
10.11.2025, 18:110 «Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых. ВИДЕО 10.11.2025, 18:100 Игорь Сопов встретился с участником программы «Герои земли Псковской» 10.11.2025, 18:040 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис 10.11.2025, 17:571 Депутата Госдумы Анатолия Вороновского заподозрили во взяточничестве
10.11.2025, 17:560 В Пскове продолжают восстанавливать объект культурного наследия на улице Воеводы Шуйского 10.11.2025, 17:530 Александр Котов: В числе избранных сегодня есть как опытные главы, так и новички 10.11.2025, 17:460 Псковича оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому за возврат алкоголя 10.11.2025, 17:440 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» дадут в Великих Луках
10.11.2025, 17:380 «Беседка»: О перспективах академической гребли в Пскове. ВИДЕО 10.11.2025, 17:340 Найден живым пропавший в красногородской деревне мужчина в черной шапке  10.11.2025, 17:320 Большинство респондентов ПЛН выступили против сокращения школьных каникул 10.11.2025, 17:160 Суд арестовал гражданина Украины за обезображивание мужчины в Великих Луках
10.11.2025, 17:150 Директор школы «Ника»: Наше главное кредо — гребцы должны заниматься бесплатно 10.11.2025, 17:080 Соревнования по фигурному катанию состоятся 15-16 ноября в псковском Ледовом дворце 10.11.2025, 16:580 На концерт «Новая русская песня» приглашают псковичей 15 ноября 10.11.2025, 16:350 Почти 8000 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора выявлено в Псковской области с начала года
10.11.2025, 16:260 ДТП затрудняет движение на Ольгинском мосту в Пскове 10.11.2025, 16:250 Густой туман ожидается в Псковской области 11 ноября 10.11.2025, 16:220 Однополосное движение вводится на участке улицы Плехановский посад в Пскове 10.11.2025, 16:210 Специалисты из центра имени Грабаря изучают церковь Успения Богородицы в псковской деревне Мелетово
10.11.2025, 16:120 Псковские гребцы продолжают подготовку к соревнованиям даже зимой 10.11.2025, 16:040 Незаконные свалки на выявлены в Гдовском районе на сельхозугодьях 10.11.2025, 15:550 «Макдональдс» зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг 10.11.2025, 15:510 Lada Kalina вылетела на разделительную полосу на перекрестке улиц Чудской и Алмазной в Пскове
10.11.2025, 15:510 Пять спортсменов побили рекорды на Кубке Псковской области по пауэрлифтингу 10.11.2025, 15:400 Иван Мешков сложил полномочия главы района и поблагодарил гдовичей за поддержку 10.11.2025, 15:320 Новогодние корпоративы в ресторане «Пушкин» 10.11.2025, 15:290 Подведены предварительные итоги модернизации системы водоснабжения в Великих Луках 
10.11.2025, 15:170 ВАЗ изъяли у порховчанина за нетрезвую езду в Пскове 10.11.2025, 15:160 Школа «Ника» старается держать высокую планку в академической гребле — директор 10.11.2025, 15:030 Почти 70 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю 10.11.2025, 14:440 Бывший замминистра культуры назначена главой Гдовского округа
10.11.2025, 14:420 Здоровье спины: движение против боли 10.11.2025, 14:370 Пожары из-за неосторожного курения в Псковской области с начала года унесли жизни 23 человек 10.11.2025, 14:300 Суд взыскал с «Великолукского мясокомбината» 1 млн рублей за убытки от ДТП 10.11.2025, 14:120 Псковичи на этой неделе смогут прийти на прием к вице-спикеру и депутатам Собрания
10.11.2025, 14:080 Виновного в смертельном ДТП невельчанина обязали выплатить компенсацию страховой компании 10.11.2025, 14:020 Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты 10.11.2025, 14:000 Покровская покидает пост главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию 10.11.2025, 13:510 Большинство жителей региона выбирают цифровые госуслуги — Псковстат
10.11.2025, 13:430 Вы стоите на страже закона и порядка – Игорь Иванов поздравил сотрудников МВД 10.11.2025, 13:361 Псковская область спустилась на 78 место в рейтинге регионов по уровню зарплат 10.11.2025, 13:300 Курсант взяла три «золота», «серебро» и «бронзу» на матчевой встрече по легкой атлетике в Пскове 10.11.2025, 13:130 Дожди перейдут в снег на этой неделе на Северо-Западе
10.11.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых 10.11.2025, 12:590 Сотрудники псковской ГАИ выявили 29 нетрезвых водителей за прошлую неделю 10.11.2025, 12:580 Неделя межрелигиозного диалога прошла в псковских колониях 10.11.2025, 12:510 Жители Псковской области вновь повелись на «безопасный счет» и заработок в Сети
10.11.2025, 12:460 Глава Дновского округа победил в паре в первенстве муниципалитета по настольному теннису 10.11.2025, 12:350 «Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых 10.11.2025, 12:300 Реставрация Лазаревской церкви в Печорах завершится к концу года 10.11.2025, 12:270 Магнитные бури вернутся на Землю во вторник
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru