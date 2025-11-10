Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли вознаграждать граждан за доносы о правонарушениях?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужен ли региональный закон, позволяющий вознаграждать сознательных граждан, которые сообщают о правонарушениях?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

По меньшей мере в 13 регионах России ввели систему поощрения для россиян, готовых предоставить информацию о нетрезвых водителях. Сумма премии и условия её получения разнятся, например: в Амурской области дают 20 тысяч рублей, в Бурятии — 5 тысяч, на Ямале — 4,5 тысячи.

Помогает ли платная бдительность граждан повысить безопасность на дорогах? Стоит ли ответственных граждан и нашего региона материально поощрять за сообщения о правонарушении? Причем не только за езду в нетрезвом виде, но и за любые другие правонарушения, например: распитие спиртного на детских площадках или в общественных местах, порча городского имущества и вандализм или курение в общественных местах. С одной стороны, возможно, количество неравнодушных псковичей возрастет. С другой — не будет ли такое решение палкой о двух концах? Не приведет ли это к массовому доносительству ради получения материального поощрения? Как писал известный автор Сергей Довлатов: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?».

Нужен ли региональный закон, позволяющий вознаграждать сознательных граждан, которые сообщают о правонарушениях (пьяном вождении, вандализме, асоциальном поведении, исполнении иноагентских песен)? Не приведет ли введение материального поощрения к массовым «сигналам» бдительных граждан, которые парализуют работу правоохранительных органов? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам, представителям правоохранительных органов и церкви в программе «Дневной дозор».

Инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова подтвердила, что пьяные за рулем — действительно актуальная проблема на псковских дорогах. Алкоголь является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Юлия Федорова напоминает, что после принятия даже малой дозы спиртного за руль садиться категорически нельзя, ведь у выпившего водителя нарушается функция внимания и для оценки дорожной обстановки требуется гораздо больше времени. Также Юлия Федорова привела актуальную статистику ДТП с участием людей в состоянии алкогольного опьянения.

«Езда в состоянии опьянения сопровождается неоправданными резкими виражами, ускорением, торможением, которые также зачастую могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Конечно, водитель в состоянии опьянения за рулем автомашины – это чрезвычайное происшествие. Естественно, он создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. И, к сожалению, некоторые наши водители пренебрегают элементарными правилами безопасного дорожного движения. Более того, иногда и преднамеренно увеличивают потенциальную опасность, в частности, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Если брать по статистике, то по итогам 10 месяцев 2025 года на территории города Пскова по вине водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Также за этот период на дорогах нашего города при управлении транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, и передачу управления транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения, выявлено 178 нарушений. Но также были остановлены водители, которые отказывались от прохождения освидетельствования о состоянии опьянения, это законное требование сотрудника полиции. Таких водителей за 10 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 69 человек».

Депутат Псковской городской Думы, байкер Юрий Бурлин напомнил статистику, согласно которой зачастую причина ДТП — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, по мнению Юрия Бурлина, если поощрение бдительных граждан сможет помочь в борьбе с пьяной ездой — инициативу он готов поддержать.

«Я положительно отношусь к поощрению граждан за указание на нарушителей. Прежде всего, я начал бы с автолюбителей. Машина — это источник повышенной опасности. Человек, который, условно, выпьет на лавочке и пойдет пьяный ругаться нецензурной бранью — это одна история. Она не опасна с точки зрения жизни человека. Когда человек садится за руль автомобиля и управляет источником повышенной опасности. Травмы может получить не только водитель, но и другие люди, которые не имеют к этому никакого отношения. Возможно, стоит посмотреть историю, связанную с чем-то материальным, например, с купонами или билетами. Можно рассмотреть вариант, где часть оплаты будет деньгами. Это будет не совсем про деньги, но с определенным преимуществом. Я не вижу в этом ничего плохого».

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области полковник милиции в отставке Джемал Малышев не считает, что платить за гражданскую обязанность человека сообщать о правонарушениях — это здравая идея. По его мнению, кроме как к сведению счетов и доносам, это решение ни к чему не приведет.

«Всё, что делается за деньги, это не совсем чисто и не совсем гражданственно. Хотя с нарушениями можно бороться и таким способом. Это гражданский долг и понимание того, что пресекается зло, которое может сказаться и на нас, и на родственниках, и вообще на людях. Почему с этим борются? Потому что оно приносит трагические последствия. Такое гражданственное понимание, конечно, более высокоценно. Но если кто-то хочет дать деньги, то по принципу меньшего зла. Это меньшее зло, чем пройти мимо равнодушно. Потому что, как раньше говорили, "не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство"».

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов считает, что сообщение о факте нарушения правопорядка, особенно если это касается пренебрежения правилами дорожного движения, не стукачество, а долг каждого порядочного гражданина. Конечно, с человеческой точки зрения Денису Иванову бы хотелось, чтобы люди делали это не из-за денег, но если же финансовое поощрение способно повлиять на их сознательность, то такая инициатива имеет право на жизнь.

«Как вы знаете, пьяный за рулем — убийца. И здесь даже без денег я считаю своим долгом: если увидел кого-то пьяного, конечно, сообщу. Можно спасти человеческую жизнь просто звонком. Человек, который садится пьяный за руль, совершает преступление. Если это повысит нашу безопасность, почему бы и нет? Многих останавливает то, что еще со школы учат "не стучать" и так далее, такие моменты есть. Не очень правильно. Сколько раз случалось, что нетрезвые водители забирали с собой на тот свет еще кого-то, причем неповинных ни в чем людей. Человек расслабился, у него проблемы с алкоголем, почему должны страдать иногда и дети? Сообщать нужно об этом. Если материальное вознаграждение за это будет, то почему нет? Нормальный человек, полноценный, выполнит долг, когда увидит, кого-то, кто в нетрезвом состоянии садится за руль после ресторана, еле стоит на ногах. Как правило, или остановить его нужно прямо на месте, или сообщить, что человек в неадекватном состоянии вообще. Это без денег должно быть. Это социальный долг. Потому что каждый прекрасно понимает, что он может доехать, а может и не доехать. И потенциальную опасность несет для нас всех. И ничего зазорного в этом нет. И не только пьяных. Я когда вижу, что люди неправильно паркуются, обычно замечания делаю, если человек не реагирует, просто отправляю фотографию в управление. Сама идея вполне здоровая. И она работает не только у нас. Есть страны, которые таким образом повышают бдительность населения, и люди за это деньги получают. Почему бы нет? Некоторые прямо работают, как общественники».

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин сообщил, что еще в первые века христианства был закон, по которому имущество христиан доставалось тому, кто на них доносит. И, как показала история, ни к чему хорошему это не привело. Роман Ледин добавил, что на Западе и по сей день распространена тенденция получения собственной выгоды путем клеветы и судебных разбирательств, но, по мнению священника, это неприемлемо, и ему не хотелось бы, чтобы такое поощрялось у нас. Также он рассказал, в каком случае донос не считается грехом.

«Говорить о чужих грехах неправильно. Но есть безопасность общества и есть забота о человеке. На мой взгляд, если сообщение о чужом грехе послужит на пользу человеку, который плохо поступает, самому человеку, который пьяный за рулём, если ему это послужит на пользу, тогда это допустимо. Но опять же, руководствоваться нужно не денежной выплатой, а заботой о человеке, и тогда это будет по любви к человеку. Если мы будем за это получать деньги, то это будет уже не по любви, а ради выгоды. И тогда это не принесёт пользы, на мой взгляд. Я склоняюсь к тому, что лично не хочу "стучать" за деньги на других людей. И считаю это греховным. Но если говорить о том, чтобы сообщить о пьяном водителе куда следует, я бы сообщил, руководствуясь благом для общества и для него самого».

Ведущий программы на ПЛН FM «На пятой передаче» Денис Бахтин считает, что современное общество полно небезразличных и ответственных людей, которые и без поощрений готовы сообщать о правонарушениях.

«Если мы откроем какие-нибудь соцсети, группы, где псковичи привыкли жаловаться на разные проблемы, то увидим, что они, в принципе, и так готовы сообщать об этих самых проблемах. Будь то неработающая кнопка светофора, пьяный водитель или свалка мусора в неположенном месте, либо борщевик. Какие-то выплаты здесь не нужны. Почему? Потому что люди уже настроены на диалог с властью, и им скорее нужна обратная реакция, обратная связь, и они должны понимать, что их обращение услышано и не оставлено впустую. Если организовывать какие-то дополнительные вещи для стимуляции потока сообщений про грубые нарушения правил дорожного движения, то это должно сопровождаться хорошей информационной кампанией. Но всегда есть риск, что люди займутся злоупотреблением. Поэтому я не вижу какой-то пользы от этих выплат».

В сегодняшней программе мнения наших собеседников о том, правильно ли это — финансово поощрять граждан за сообщения о правонарушениях, разделились. Часть из них считают, что это гражданский долг каждого, и сообщать о нарушении порядка люди должны даже на безвозмездной основе. Некоторые придерживаются мнения о том, что если выплата вознаграждения сможет стимулировать людей быть менее безразличными и воспитает в них чувство гражданского долга, то такая практика может быть весьма полезной. При этом ни один из наших комментаторов не считает сообщения о фактах нарушения порядка «стукачеством».

