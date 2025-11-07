Горводоканал Пскова приглашает на работу инженеров и слесарей

Горводоканал Пскова открывает набор на различные вакансии, предлагает официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все социальные гарантии, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.
Фото здесь и далее: «Горводоканал»
Есть следующие вакансии:
- Главный технолог — зарплата 110 000 рублей;
- Инженер-программист — 79 500 рублей;
- Инженер ПТО — 56 500 рублей;
- Контроллер (охранник) — 26 500;
- Слесарь по контрольным и измерительным приборам и автоматике — 48 600 рублей;
- Слесарь аварийно-восстановительных работ — от 42 700 до 50 700 рублей;
- Слесарь-ремонтник — от 41 500 до 56 900 рублей;
- Электрогазосварщик — 42 700 рублей;
- Монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб) — 56 900 рублей;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — от 48 600 до 56 900 рублей;
- Водитель автомобиля (категория C) — от 41 500 до 47 200 рублей;
- Машинист экскаватора — 56 900 рублей;
- Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания — 48 600 рублей;
- Облицовщик-плиточник — 47 200 рублей;
- Дворник — 23 000 рублей.
Кроме того, предприятие предлагает дополнительные премии за высокие достижения в труде, единовременную выплату к отпуску и частичную оплату путевок в детские лагеря отдыха Псковской области. Иногородним гражданам предоставляют общежитие.
Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 79-20-20. Также можно написать на электронную почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru.