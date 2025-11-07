Общество

Более 40 жалоб на шум рассмотрел псковский Роспотребнадзор за 9 месяцев

За 9 месяцев 2025 года в управление Роспотребнадзора по Псковской области поступило 47 жалоб на неблагоприятное воздействие физических факторов на здоровье человека, из них 42 – на шум, что составило 89,3% всех обращений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

«В большинстве случаев – это жалобы на акустический дискомфорт от работы систем отопления в жилых домах. На втором месте – недовольство шумом систем кондиционирования и холодильного оборудования магазинов и объектов общественного питания, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов», - уточнили в управлении.

По 12 жалобам хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушений.

При неблагоприятном воздействии физических факторов, в том числе шума, можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Псковской области с письменным заявлением по адресу: город Псков, улица Гоголя, 21A, а также через электронную форму, которая размещена по ссылке.