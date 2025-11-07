Общество

В Псковской области более чем 100 питомцам с начала года одобрили выезд за рубеж

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в Псковской области с начала этого года до 5 ноября оформили ветеринарные сертификаты на 104 домашних животных с целью их вывоза за границу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-службе управления Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В рамках проведения ветеринарного контроля специалисты ведомства убедились в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев. Особое внимание специалистов уделялось идентификации (наличию чипа), срокам проведения вакцинаций, обработок и наличию протоколов на титры антител (при их необходимости).

На основании проведения документарного и физического контроля были оформлены ветеринарные сопроводительные документы в зарубежные страны.

География путешествий 72 собак и 32 кошек охватила 22 страны мира, основные из них — Великобритания, Латвия, Литва, Эстония, Италия, Норвегия, Турция, Чехия и Швейцария.