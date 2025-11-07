Общество

В Псковском филиале университета ФСИН состоялся круглый стол «Военный парад надежды»

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялся круглый стол «Военный парад надежды». Мероприятие приурочено ко Дню воинской славы России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве прошел военный парад – историческое событие, которое стало темой сегодняшнего круглого стола, организованного кафедрой государственно-правовых дисциплин вуза.

Участниками мероприятия стали курсанты 1–3 курсов, выступившие с докладами о значимости парада, который стал первым шагом к коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

«84 года назад на Красной площади дали всему миру понять, что столица не сдалась и приготовилась к отпору. Парад имел огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, и зимой 1941–1942 годов Красная армия отбросила врага от Москвы и перешла в контрнаступление, поэтому не случайно мы отмечаем это событие как День воинской славы России», – отметила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Наталья Патраш.

О военном параде в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции курсанты посмотрели кинохронику тех лет: утро 7 ноября 1941 года выдалось пасмурным и снежным, командовал парадом генерал-лейтенант Павел Артемьев, а принимал его легендарный маршал Семен Буденный. Всего в параде участвовало 28 467 человек. По окончании марша защитников, воинские части уходили к местам дислокации, чтобы отправиться на фронт.