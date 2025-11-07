Общество

Прививку от гриппа сделали 180 тысяч человек в Псковской области

По данным на 6 ноября с начала кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привито 180 000 человек. Общий охват населения вакцинацией составил 31,3%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Лидеры кампании по иммунизации – Себежский, Пустошкинский и Куньинский муниципальные округа, в которых на 100% выполнен план по вакцинации детей от гриппа.

Взрослое население быстрее прививают в Гдовском муниципальном округе – 76% от общего плана по иммунизации, а также в Новоржевском – 56,3% и Дновском – 51%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что наиболее надежным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация.

Эффективность вакцины от гриппа несравненно выше всех неспецифических медицинских препаратов: она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Профилактическая вакцинация является экономически оправданной, так как позволяет у трудоспособного населения снизить заболеваемость гриппом.

Вакцинация рекомендована всем группам населения, но особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Следует помнить, что для создания поствакцинального иммунитета организму нужно 2-3 недели. Противопоказаний к вакцинации немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку.

Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями и ходе кампании по вакцинации против гриппа находится на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.