Общество

Псковские пятиклассники посетили арбитражный суд и узнали о Конвенции о правах ребенка

Учащиеся 5 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» посетили арбитражный суд Псковской области, где для них была проведена познавательная викторина на тему «Детям о правах», сообщили Псковской Ленте Новостей в арбитражном суде.

Фото: арбитражный суд Псковской области

В начале мероприятия ребятам рассказали о Конвенции о правах ребенка — международном документе, целью которого является защита детства и обеспечение условий для полноценного развития каждого ребёнка. В игровой форме школьники разбирали жизненные ситуации с участием сказочных героев, чьи права были нарушены, и учились находить правильные решения, опираясь на положения Конвенции.

После викторины ученики отправились на обзорную экскурсию по зданию суда. Они побывали в кабинете судьи, осмотрели залы судебных заседаний и с интересом узнали, как работает современная система видеоконференц-связи (ВКС), позволяющая участникам процесса участвовать в заседаниях из разных городов.

«Такие встречи не только расширяют кругозор детей, но и помогают им осмыслить значение законов и прав, которые защищают их в повседневной жизни, формируя уважение к правовой системе с раннего возраста», - отметили в арбитражном суде.