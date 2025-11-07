Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
Доставка газа прекращается с 1 января
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новогодний корпоратив
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
«Гельдт»
Вакансии Россети
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Как звучат псковичи
 
 
 
ещё Общество 07.11.2025 11:491 Горводоканал Пскова приглашает на работу инженеров и слесарей 07.11.2025 20:000 Специалисты ГИМС напомнили о безопасности на водоемах писковским школьникам 07.11.2025 19:400 Псковские пятиклассники посетили арбитражный суд и узнали о Конвенции о правах ребенка 07.11.2025 19:000 За неделю по поводу присасывая клещей обратилось 8 жителей Псковской области 07.11.2025 18:200 Прививку от гриппа сделали 180 тысяч человек в Псковской области 07.11.2025 18:120 В Великих Луках прошёл субботник в будущем Доме молодёжи «Родина»
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:003 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 01.11.2025 00:525 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:002 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские пятиклассники посетили арбитражный суд и узнали о Конвенции о правах ребенка

07.11.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

Учащиеся 5 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» посетили арбитражный суд Псковской области, где для них была проведена познавательная викторина на тему «Детям о правах», сообщили Псковской Ленте Новостей в арбитражном суде.

Фото: арбитражный суд Псковской области

В начале мероприятия ребятам рассказали о Конвенции о правах ребенка — международном документе, целью которого является защита детства и обеспечение условий для полноценного развития каждого ребёнка. В игровой форме школьники разбирали жизненные ситуации с участием сказочных героев, чьи права были нарушены, и учились находить правильные решения, опираясь на положения Конвенции.

После викторины ученики отправились на обзорную экскурсию по зданию суда. Они побывали в кабинете судьи, осмотрели залы судебных заседаний и с интересом узнали, как работает современная система видеоконференц-связи (ВКС), позволяющая участникам процесса участвовать в заседаниях из разных городов.

«Такие встречи не только расширяют кругозор детей, но и помогают им осмыслить значение законов и прав, которые защищают их в повседневной жизни, формируя уважение к правовой системе с раннего возраста», - отметили в арбитражном суде.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 241 человек
07.11.2025, 20:200 В Псковском округе завершился ремонт участка дороги Быстроникольское — Черская 07.11.2025, 20:000 Специалисты ГИМС напомнили о безопасности на водоемах писковским школьникам 07.11.2025, 19:400 «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? ВИДЕО 07.11.2025, 19:400 Псковские пятиклассники посетили арбитражный суд и узнали о Конвенции о правах ребенка
07.11.2025, 19:200 Презентация и творческая встреча с автором книги «#дианкинысказки» пройдёт в Пскове 07.11.2025, 19:000 За неделю по поводу присасывая клещей обратилось 8 жителей Псковской области 07.11.2025, 18:400 Семинар по единоборствам прошёл в Великих Луках 07.11.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано?
07.11.2025, 18:200 Прививку от гриппа сделали 180 тысяч человек в Псковской области 07.11.2025, 18:120 В Великих Луках прошёл субботник в будущем Доме молодёжи «Родина» 07.11.2025, 18:110 Александр Козловский рассказал молодежи о своих кумирах и жизненных принципах 07.11.2025, 18:080 Продолжается модернизация котельной псковской школы №16
07.11.2025, 18:000 Детский фонд организовал выдачу помощи для семей из Пскова 07.11.2025, 17:570 Конструкции первого этажа бетонируют в новой псковской гостинице Cosmos 07.11.2025, 17:440 «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке. ВИДЕО 07.11.2025, 17:410 Как звучат псковичи
07.11.2025, 17:410 От «Тойоты» до «Хаммера»: в Псковской области вынесли приговоры повторно пойманным пьяным водителям 07.11.2025, 17:370 В Псковской области 70 пенсионеров обучили компьютерной грамотности 07.11.2025, 17:350 Минюст включил в перечень иностранных агентов шесть человек и две организации 07.11.2025, 17:340 Госсектор, машиностроение и ИТ Северо-Запада оказались под прицелом кибермошенников
07.11.2025, 17:320 Как сохранить гармонию в ситуации развода, рассказали псковичам 07.11.2025, 17:260 Фотофакт: Розовую радугу наблюдают псковичи 07.11.2025, 17:170 Псковская область оказалась на 38-м месте в стране по раскрываемости преступлений 07.11.2025, 17:120 Возобновляется расследование дела об обнаружении в псковской квартире трупа со следами пыток 
07.11.2025, 17:090 Десять кустов жасмина высадили в псковском парке Победы 07.11.2025, 17:030 Псковский «Горводоканал» подвел итоги работы за октябрь 07.11.2025, 17:010 Реплика Константина Калиниченко: Подвешенное состояние 07.11.2025, 16:590 В Псковском филиале университета ФСИН состоялся круглый стол «Военный парад надежды»
07.11.2025, 16:550 ДТП напротив рынка «Нива» в Пскове занимает две полосы для движения 07.11.2025, 16:460 ОРВИ: лечим симптомы 07.11.2025, 16:400 На «зебре» на улице Некрасова в Пскове сбили 17-летнюю девушку 07.11.2025, 16:360 Псковский психолог дала советы для сохранения психики детей при разводе родителей 
07.11.2025, 16:260 «Писано бысть Алексашкою Пушкиным…»: «Михайловское» отмечает 200-летие «Бориса Годунова» 07.11.2025, 16:161 Основные характеристики поступившего в Собрание проекта бюджета ТФОМС прокомментировал Игорь Дитрих 07.11.2025, 16:060 Учителя из Китая проведут уроки в четырех школах Пскова 07.11.2025, 15:520 В Пскове состоялось торжественное мероприятие к 84-й годовщине парада на Красной площади
07.11.2025, 15:480 Водитель Suzuki вылетел на разделительную полосу в результате ДТП на Запсковье 07.11.2025, 15:420 На храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест 07.11.2025, 15:400 Названа рекордная сумма денег, украденных мошенниками в Псковской области 07.11.2025, 15:240 Стая бродячих собак терроризирует псковскую Новую Гоголевку
07.11.2025, 15:210 ИТ-холдинг Т1: Ритейлеры попали в «цифровой туман» 07.11.2025, 15:180 «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения. ВИДЕО 07.11.2025, 15:080 Начальник псковского УМВД назвал топ-3 резонансных преступлений года 07.11.2025, 15:040 ДТП с участием пешехода произошло на улице Некрасова в Пскове
07.11.2025, 14:580 Число квартирных краж в Псковской области в начале года сократилось почти на 20% 07.11.2025, 14:530 В Псковской области более чем 100 питомцам с начала года одобрили выезд за рубеж 07.11.2025, 14:500 До +10 градусов и слабый ветер прогнозируют в Псковской области 8 ноября 07.11.2025, 14:491 Россиянам запретят выдавать многократные шенгенские визы
07.11.2025, 14:440 «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? 07.11.2025, 14:390 Общественники проверили условия проживания в псковском исправительном центре 07.11.2025, 14:260 «Что, как не горы, вдохновляет писателей»: на «Ленфильме» покажут фильм о знакомых пушкиногорцам великанцах 07.11.2025, 14:210 Ролик о псковских «православных зумерах» сняли в Печорах
07.11.2025, 14:130 В Псковской области трудоустроились 28 «земских работников культуры» 07.11.2025, 14:060 Уголовное дело о подаренном псковскому чиновнику автомобиле за 5,8 млн рублей «путешествует» между судами 07.11.2025, 14:010 Авито: В сентябре-октябре количество сделок в сфере грузоперевозок выросло на 20-25% 07.11.2025, 13:410 Семь школьников из Псковской области выиграли в конкурсе по 200 тысяч рублей
07.11.2025, 13:330 Более 40 жалоб на шум рассмотрел псковский Роспотребнадзор за 9 месяцев 07.11.2025, 13:300 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в академию Росгвардии 07.11.2025, 13:160 Скончалась концертмейстер псковского ансамбля «Сказ» Елена Волкова 07.11.2025, 13:150 Лекторий «Технологическая перспектива» завершился экскурсией на завод «Титан-Полимер»
07.11.2025, 13:060 На «Полянском» повороте в Пушкинских Горах появились светодиодные фонари 07.11.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке 07.11.2025, 12:580 В Пскове прошел турнир «Шахматная партия единства» 07.11.2025, 12:550 Псковский музей просит школьников спасти новогоднее торжество
07.11.2025, 12:450 Отложено рассмотрение дела о штрафе за подаренный псковскому чиновнику автомобиль за 5,8 млн рублей 07.11.2025, 12:420 Росгвардия запустила онлайн-сервис для повышения антитеррористической защищенности школ и ТЦ 07.11.2025, 12:380 В Пскове стартует детский творческий фестиваль «Зажигая звёзды» 07.11.2025, 12:340 Великолучанки заняли второе место в «Турнире городов России» по командной гимнастике
07.11.2025, 12:241 Пять человек уже приняли участие в обсуждении бюджета Псковской области на 2026 год 07.11.2025, 12:142 Две крупнейшие газовые компании Псковской области объединяются 07.11.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения 07.11.2025, 12:031 В Италии отменили выступление недавно побывавшего в Пскове оперного певца
07.11.2025, 11:510 По факту убийства шпица в псковской деревне Родина возбудили уголовное дело 07.11.2025, 11:491 Горводоканал Пскова приглашает на работу инженеров и слесарей 07.11.2025, 11:460 Ученые предупредили о начале мощнейшей магнитной бури 07.11.2025, 11:440 В Пскове изъяли фальшивую пятитысячную банкноту
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru