Обустроенная экскурсионная площадка появилась в новоржевской деревне Выбор

Новая обустроенная экскурсионная площадка, организованная силами территориального общественного самоуправления «Комфорт» появилась в деревне Выбор Новоржевского муниципального округа, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Ещё в 2024 году ТОС "Комфорт" деревни Выбор разработали интересный проект по обустройству смотровой площадки на валу деревни. Инициатором проекта была Светлана Алексеевна Макарова, учитель и увлеченный краевед, неравнодушный к своей малой родине человек. На тот момент реализовать проект не получилось», - сообщила Любовь Трифонова.

Она отметила, что в 2025 году проект стал победителем регионального конкурса.

«Но ТОСовцы не остановились на полпути. Долгий путь нашей совместной работы: множественные обсуждения и согласования, внесение изменений в проект, изменение места расположения объекта и даже наименования. И вот долгожданный результат! В д. Выбор у подножия вала появилась новая, интересная, уютно обустроенная экскурсионная площадка, наполненная небольшим историческим материалом. Уверена, что данная площадка пополнит копилку интересных мест Выбора, будет востребована всеми, кто интересуется историей деревни, жителями и желающими отдохнуть», - добавила глава округа.

Она выразила надежду, что все будут бережно относится к новому объекту и поддерживать порядок.

«Искренне благодарю Алексея Макарова, руководителя подрядной организации, уроженца д Выбор, и его сотрудников за проведенную качественную работу, терпение и весомую помощь в реализации данного проекта. Благодарю Светлану Макарову, Татьяну Пискунову и Ольгу Васильеву за совместную работу, умение и желание всегда идти к намеченным целям. Именно вместе мы справились А результат - налицо! Спасибо друзья, работаем дальше!» - подытожила Любовь Трифонова.