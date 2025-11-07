Общество

Международный день против фашизма и антисемитизма отмечают 9 ноября

9 ноября во всем мире — Международный день против фашизма и антисемитизма. Он был установлен по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED), объединяющей более 560 организаций из 46 стран.

Фото: Vivida Photo PC / Shutterstock.com

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии начался массовый еврейский погром, получивший название «Хрустальной ночи» (англ. Crystal Night / нем. Kristallnacht), или «Ночи разбитых витрин». Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома.

Эти события в 1938 году положили начало Холокосту — массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев. Причем, согласно оценкам историков, именно отсутствие реакции на погром как внутри самой Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило стимулом к началу массового уничтожения европейских евреев.

Сегодня вопросы антисемитизма вновь выходят на первый план вместе с антимигрантской истерией и проблемой исламофобии. Но Холокост — это не только проблема одного народа, а пример того, к чему приводит политика «поиска козла отпущения» и убеждения в превосходстве одной нации над другими.

К тому же, не смотря на пережитые трагедии Второй мировой войны, затронувшие большинство стран мира, когда, казалось бы, вся фашистская идеология была уничтожена «на корню», однако, как показывает ситуация в мире последних лет, это не так. Даже в тех государствах, на чью долю выпало больше всего испытаний, официально зарегистрированы и легально действуют организации профашистской идеологии. В начале 21 века в различных регионах мира участились проявления ксенофобии, национализма, антисемитизма, расизма — всего того, что составляет понятие «фашизм».

Ключевую роль в росте неонацистских и радикальных националистических настроений в зарубежных странах играет политика попустительства властей праворадикальным группам, фальсификация истории, использование неонацизма в собственных политических целях. Попытки оправдать нацизм упакованы в псевдонаучные идеи, а старые расистские теории продаются обществу под видом нового научного подхода.

Потому сегодня, как никогда, большое значение приобретают пропагандистские меры, направленные на разъяснение тем, кто по глупости или незнанию, вступает в такие организации. И в первую очередь это касается молодежи, ведь они — будущее нашей планеты.

Рассказывая о преступлениях нацизма, необходимо помнить о том, каким может стать будущее, если мы вовремя не скажем «Никогда снова!» в ответ тем, кто предлагает ограничить права одной группы людей только по признаку расы или религии, пишет calend.ru.

Ежегодно в Международный день против фашизма и антисемитизма во многих странах проходят тематические мероприятия — выставки, митинги, публичные дискуссии, демонстрации и другие акции в память о жертвах нацизма, жертвах террора на национальной, расистской, в частности, антисемитской почве, которые помогают созданию единого фронта против идеологий ненависти и насилия.