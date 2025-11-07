Общество

Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного корабля»

Ученым удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который движется к Земле, сообщает портал The Astronomer’s Telegram.

Фото: NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI). Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом «Хаббл». Архивное фото

«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — говорится в сообщении.

Радиосигнал принял 24 октября радиотелескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке. При этом предыдущие попытки обнаружить его в тех же линиях поглощения 28 сентября 2025 года провалились.

По словам ученого из Гарвардского университета Ави Леба, ожидается, что 16 марта следующего года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат "Юнона" будет пытаться поймать радиосигнал от объекта на низких частотах, пишет РИА Новости.

Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) составляет около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию», начав менять свой цвет.