Псков не войдёт в маршрут поезда Деда Мороза в этом году

Псков не окажется в числе городов, которые посетит поезд Деда Мороза в ходе своего пятого путешествия, запланированного с 19 ноября по 11 января, следует из информации, размещенной на официальном сайте поезда.

Изображение: Поезд Деда Мороза

Однако, поезд сделает остановку в двух городах Псковской области: Дно и Великие Луки 4 января.

В Великих Луках планируется анимационная программа для всех желающих, вход по билетам. В Дно – анимационная программа на сцене поезда. Вход свободный.

В этом году поезд проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами.