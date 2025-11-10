Общество

«Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 ноября. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Основные темы программы сегодня:

Не парить! – президент одобрил запрет продажи вейпов по всей России.

420 часов обязательных работ – приговор по делу иноагента Льва Шлосберга*.

Наконец-то: 33 объекта усадьбы Строгановых в Волышово признаны культурным наследием России.

О том, какие партии и с какими результатами войдут в состав следующей Государственной Думы, ведущие поговорили в политическом блоке вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.