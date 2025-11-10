«Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 ноября. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Основные темы программы сегодня:
О том, какие партии и с какими результатами войдут в состав следующей Государственной Думы, ведущие поговорили в политическом блоке вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко.
*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.