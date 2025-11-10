Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Новоржеве

Профилактический рейд осуществили в Новоржеве сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области с целью профилактики пожаров и гибели людей на них, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области
С гражданами осуществили профилактические беседы по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту.
Распространили листовки на темы:
До граждан довели обстановку с пожарами в Новоржевском муниципальном округе и на территории Псковской области на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров.