День окончания Первой мировой войны отмечают 11 ноября

11 ноября во многих странах — День памяти погибших в Первой мировой войне, официально известный как День памяти павших, или как День поминовения, День перемирия.

Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества (28 июля 1914 — 11 ноября 1918). В результате этой войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.

11 ноября 1918 года Компьенским перемирием, означавшим капитуляцию Германии, окончилась Первая мировая война, продолжавшаяся четыре года и три месяца. В её огне погибло почти 10 миллионов человек, около 22 миллионов было ранено. Таких потерь человечество до тех пор не знало, пишет calend.ru.

Не менее значительным итогом войны стала радикальная перекройка политической карты мира. Германия вынуждена была демобилизовать в одностороннем порядке свою армию, выдать победителям свою авиацию и флот, отказаться от колоний, а также от Эльзас-Лотарингии, польских провинций и ряда других территорий, обязалась выплатить гигантские репарации в счёт возмещения ущерба от войны.

Её союзники, Австро-Венгрия и Турция, были расчленены. Болгария сохранилась как государство, но понесла значительные территориальные потери. В огне Первой мировой сгинули последние континентальные империи в Европе — Германская, Австро-Венгерская и Российская. В Азии распалась Османская империя.

