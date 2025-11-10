Общество

День экономиста празднуют в России 11 ноября

11 ноября в России отмечается День экономиста. Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно приказу министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.

Изображение от wayhomestudio на Freepik

День экономиста отмечался в стране и ранее, но неофициально и в разные даты. Так, до 2011 года его праздновали 30 июня, а в 2011 году появился официальный праздник, правда, назывался он Днём финансиста. В 2015 году всё «встало на свои места», и экономисты получили свой профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 11 ноября.

Инициатором его учреждения выступило Вольное Экономическое Общество России. Оно же предложило и дату празднования, которая связана с историей экономического развития страны. В этот день по новому стилю в 1765 году было основано Императорское Вольное Экономическое Общество (ВЭО), которое в российской истории занимает своё почётное место, пишет calend.ru.

Получившее одобрение и покровительство императрицы Екатерины II, ВЭО в дореволюционный период своей истории, так или иначе, играло немаловажную роль в развитии страны. В первую очередь, эта организация стремилась к просвещению и выработке принципов экономического развития государства. Осуществлялись и практические действия на пути достижения цели: развитию и росту экономики России. Недаром символом Общества стал герб с изображением пчёл, летящих в улей и несущих мёд, а девизом — слово «Полезное». Так что выбор даты имеет под собой весьма серьёзные основания.

В настоящее время празднование Дня экономиста в России отмечено проведением церемонии вручения премии «Экономист года», которая проходит в государственном Кремлёвском дворце в Москве 11 ноября. Данная награда является высшей общественной экономической премией, учредителем которой также выступает ВЭО, и вручается за выдающиеся профессиональные достижения и заслуги в экономической сфере по нескольким номинациям: за заслуги в сфере экономического просвещения и воспитания, за практический вклад в развитие экономики страны, а также за вклад в развитие экономической науки.