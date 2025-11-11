Общество

11 тонн кормовых добавок пытались незаконно ввезти в Псковскую область

Кормовые добавки для сельхозживотных пытались ввезти без разрешения страны-импортера, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В международном автомобильном пункте пропуска Убылинка, расположенном в Пыталовском районе, сотрудники управления Россельхознадзора запретили ввоз 11 тонн кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Партия товара направлялась из Германии в Республику Кыргызстан.

Во время документарного контроля инспектор установил, что ветеринарная служба министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики не выдала разрешение на ввоз данной продукции. Ввоз кормовых добавок на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен.

Составили декларацию о возврате товара, груз вернули на сопредельную территорию.