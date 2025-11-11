Общество

Специалист развеял мифы о борьбе с осенними вирусами

Как бороться с вирусными инфекциями и какие факты об осенних вирусах являются ложными, рассказал кандидат медицинских наук, доктор биологических наук, профессор кафедры медико-биологических дисциплин медицинского факультета университета «Синергия» Юрий Хомяков.

Миф 1: Витамин С – панацея от простуды

Витамин С часто воспринимается как универсальное средство в борьбе с простудами. Действительно, он поддерживает иммунную систему, нейтрализует свободные радикалы и способствует обмену железа. Однако профессор Хомяков подчеркивает, что чрезмерное потребление витамина в виде таблеток не ускоряет процесс выздоровления. Более того, это может привести к проблемам с желудком и поджелудочной железой.

«Баланс и умеренность в потреблении витаминов крайне важны. Лучше получать их из свежих фруктов и овощей», — отмечает эксперт.

Миф 2: Антибиотики помогают при вирусной инфекции

Многие считают, что антибиотики могут помочь в борьбе с любой инфекцией. Однако, как указывает Юрий Хомяков, антибиотики эффективны только против бактериальных инфекций. Применение их при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) не только неэффективно, но и вредно. Это связано с тем, что антибиотики уничтожают полезную микрофлору кишечника и подавляют иммунитет.

«Антибиотики могут назначаться только при подтвержденной бактериальной инфекции. Употребление их без назначения врача не просто бесполезно, а опасно», — предупреждает профессор.

Миф 3: Баня и крепкий алкоголь – лечение простуды

Многие ошибочно полагают, что баня и крепкие напитки могут помочь в борьбе с простудой. На самом деле, баня может быть полезной только для здоровых людей. При поднявшейся температуре и уже имеющейся болезни она может ухудшить состояние. Крепкий алкоголь, в свою очередь, подавляет иммунную систему, что делает борьбу с вирусами менее эффективной, пишет RuNews24.ru.

«Воспринимайте баню как способ укрепления иммунитета, но не как средство лечения. При болезни стоит избегать перегревания и употребления алкоголя», — говорит профессор Юрий Хомяков.

Реальные рекомендации для борьбы с вирусами

Опираясь на научные данные и свой опыт, Юрий Хомяков предлагает следующие рекомендации для борьбы с вирусными инфекциями:

Правильный режим сна и питания: ориентироваться на минимум 8 часов сна и полноценное питание.

Соблюдение гигиены: регулярно мыть руки и использовать маски в общественных местах.

Использование противовирусных препаратов: эффективны на ранних стадиях инфекции.

Исключение переохлаждения: выбирать подходящую одежду и согревайтесь вовремя.