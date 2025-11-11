Специалист развеял мифы о борьбе с осенними вирусами

Как бороться с вирусными инфекциями и какие факты об осенних вирусах являются ложными, рассказал кандидат медицинских наук, доктор биологических наук, профессор кафедры медико-биологических дисциплин медицинского факультета университета «Синергия» Юрий Хомяков.
Миф 1: Витамин С – панацея от простуды
Витамин С часто воспринимается как универсальное средство в борьбе с простудами. Действительно, он поддерживает иммунную систему, нейтрализует свободные радикалы и способствует обмену железа. Однако профессор Хомяков подчеркивает, что чрезмерное потребление витамина в виде таблеток не ускоряет процесс выздоровления. Более того, это может привести к проблемам с желудком и поджелудочной железой.
«Баланс и умеренность в потреблении витаминов крайне важны. Лучше получать их из свежих фруктов и овощей», — отмечает эксперт.
Миф 2: Антибиотики помогают при вирусной инфекции
Многие считают, что антибиотики могут помочь в борьбе с любой инфекцией. Однако, как указывает Юрий Хомяков, антибиотики эффективны только против бактериальных инфекций. Применение их при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) не только неэффективно, но и вредно. Это связано с тем, что антибиотики уничтожают полезную микрофлору кишечника и подавляют иммунитет.
Миф 3: Баня и крепкий алкоголь – лечение простуды
Многие ошибочно полагают, что баня и крепкие напитки могут помочь в борьбе с простудой. На самом деле, баня может быть полезной только для здоровых людей. При поднявшейся температуре и уже имеющейся болезни она может ухудшить состояние. Крепкий алкоголь, в свою очередь, подавляет иммунную систему, что делает борьбу с вирусами менее эффективной.
Реальные рекомендации для борьбы с вирусами
Опираясь на научные данные и свой опыт, Юрий Хомяков предлагает следующие рекомендации для борьбы с вирусными инфекциями: