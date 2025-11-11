Общество

Всероссийская конференция «Время жить в России» пройдет в Пскове в конце ноября

Всероссийская конференция «Время жить в России» пройдет в Пскове с 27 по 29 ноября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская представила важные решения, принятые по итогам парламентского форума «Историко-культурное наследие России», который прошел в Великом Новгороде.

«Агентство стратегических инициатив отметило наш опыт работы с гражданами, переезжающими в Россию, а сенаторы высоко оценили нашу деятельность. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева предложила учесть наш пример в других регионах страны», — акцентировал внимание Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что в июле 2024 года в Псковской области впервые в России был создан институт уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции. «За это время мы сформировали свой уникальный кейс и готовы делиться наработками с другими субъектами», - заметил губернатор.

В резолюции по итогам форума были даны рекомендации о создании в Псковской области Ресурсного центра для подготовки специалистов-уполномоченных.

«Частью этой работы является реализация регионального стандарта социальной, культурной и экономической адаптации импатриантов – иностранцев, разделяющих наши ценности. В числе пилотных регионов Псковская область вот уже более полугода формирует совершенно новую для России практику», - поделился Михаил Ведерников. Предварительные итоги обсудят на первой установочной Всероссийской конференции «Время жить в России» с 27 по 29 ноября в Пскове.