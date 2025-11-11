Общество

Благоустройство мемориала воинам 6-й роты завершили в Пскове

Мемориал воинам 6-й роты на кладбище в Орлецах обрел новый облик, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Подрядная организация выполнила работы по демонтажу, устройству основания с армированием и укладке нового покрытия из гранитной плитки с установкой бордюрного камня.

«Для нашего города особенно важно содержать в достойном состоянии места воинской славы. Убежден, что обновленный мемориал будет служить достойным символом памяти о подвиге героев-десантников», — написал Борис Елкин.