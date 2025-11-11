Общество

В новоржевской деревне Вехно завершили три проекта ТОС

В деревне Вехно успешно завершены работы в рамках трех проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) «Вехно». Об этом глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Благодаря проекту «Здоровое поколение» в деревне появилось современное спортивное игровое оборудование (тренажеры), а также беседка для отдыха и занятий настольными играми. На эти цели было направлено 400 тысяч рублей.

Второй проект, «Перезагрузка», был реализован в Вехнянском Доме культуры, где заменили шесть окон. Стоимость работ также составила 400 тысяч рублей.

Особое значение имел проект «Ничто не забыто, никто не забыт». В его рамках был заменен памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и благоустроена прилегающая территория. На эти работы израсходовано 350 тысяч рублей.

Общая сумма затрат на реализацию проектов ТОС составила 1 150 000 рублей.

«Реализация этих проектов позволила значительно улучшить спортивную инфраструктуру, создать комфортные условия для досуга детей и жителей, а также восстановить памятник и сохранить память о героях войны», — отметила Любовь Трифонова.

Особую благодарность глава округа выразила активным «тосовцам», которые регулярно организовывали субботники для поддержания чистоты и порядка на обновленных объектах.

«Спасибо всем, кто участвовал в написании и реализации проектов. Вместе мы сможем многое!» — подытожила Любовь Трифонова.