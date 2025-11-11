Общество

Отказ взыскать 30 млн рублей за допрасходы по ликвидации псковской свалки оставили в силе

Решение суда об отказе ООО «Раритет-ЭКО» во взыскании с муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированный заказчик» более 28,9 млн рублей основного долга по выполнению дополнительных работ и пеней в рамках контракта на выполнение работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде – Псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна», расположенного по адресу: Псков, Рижский проспект, дом 106б, оставлено судом апелляционной инстанции без изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Фото из материалов дела

Согласно мотивировочной части решения от 19 августа 2025 года, суд пришел к выводу, что предъявленные обществом к оплате акты технической необходимости не являются документами, подтверждающими приемку и согласование дополнительных работ заказчиком, поскольку не предусмотрены контрактом в качестве документов, подтверждающих факт сдачи – приемки работ; из содержания данных актов не следует, что подрядчиком выполнены и предъявлены к принятию заказчику, а заказчиком данные работы приняты.

Данные акты также не подтверждают объем и качество выполненных работ. Не предъявляя к сдаче выполненные работы, подрядчик тем самым лишил заказчика права заявить свои возражения как по объему, так и по качеству этих работ.

Резолютивная часть постановления суда апелляционной инстанции оглашена 7 ноября 2025 года.

Напомним, ранее Арбитражный суд Псковской области отказал обществу с ограниченной ответственностью «Раритет-ЭКО», которое обращалось с иском к муниципальному казенному учреждению города Пскова «Специализированный заказчик» о взыскании более 28,9 млн рублей основного долга по выполнению дополнительных работ и пеней.