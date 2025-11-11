Псковcкая обл.
Общество

Т1 Облако представил решения для репликации данных на CNews Forum 2025

12.11.2025 16:33|ПсковКомментариев: 0

Российский провайдер Т1 Облако (входит в ИТ-холдинг Т1) представил ключевые решения для управления данными и построения защищенной ИТ-инфраструктуры на CNews Forum 2025. Среди новинок — расширенная линейка графических ускорителей (GPU), платформа для репликации данных в реальном времени «Синкэксперт» и модель отчуждаемого облака.

Т1 Облако на CNews Forum представил платформу для репликации данных в режиме реального времени «Синкэксперт». Платформа построена на базе технологии Change Data Capture (CDC), которая позволяет фиксировать каждое изменение в исходной базе данных и передавать его практически без задержек. Такой подход снижает нагрузку на транзакционные системы и обеспечивает актуальность данных в аналитических витринах и резервных копиях.

Выступая на форуме, руководитель направления развития бизнеса в финансовом секторе компании Т1 Облако Виталий Павлов рассказал о расширенной линейке графических ускорителей в портфеле облачных сервисов. Новые модели позволяют компаниям эффективно обучать и использовать ИИ, масштабировать проекты без роста капитальных затрат. Доступ к мощным GPU остаётся ключевым фактором развития рынка на фоне стремительного роста интереса к искусственному интеллекту. Финансовый сектор в 2024 году вложил в ИИ почти 57 млрд рублей, согласно исследованию Т1 «Пульс цифровизации».

Отдельное внимание спикер Т1 Облако уделил концепции отчуждаемого облака — формату, при котором облачная платформа разворачивается в инфраструктуре заказчика. Такой сценарий сочетает гибкость и масштабируемость публичных сервисов с максимальной изоляцией данных и контролем над информационной безопасностью.

«Отчуждаемое облако — это ответ на запрос бизнеса на доверие и управляемость. Многие компании хотят использовать преимущества облака, но при этом не готовы передавать инфраструктуру за периметр. Мы даем возможность выстраивать гибридные сценарии, объединять публичные и локальные ресурсы, управлять утилизацией, правами доступа и квотами через единый интерфейс», — отметил директор по развитию бизнеса Т1 Облако Георгий Джабиев. 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
