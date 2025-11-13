Коллеги из псковской гимназии №29 выразили соболезнования в связи с кончиной Дарьи Кругловой

На 28-м году жизни скоропостижно скончалась руководитель Изборского детского сада «Светлячок» Дарья Круглова. Ранее педагог работала учителем начальных классов в гимназии №29 города Пскова. Об этом сообщила директор гимназии Елена Синева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, выразив глубокие соболезнования родным и близким преподавателя.
Фото: Гимназия №29 города Пскова
Новость о безвременной кончине коллеги стала потрясением для педагогического сообщества Пскова и Изборска. О трагедии в гимназии №29 узнали от коллег.
По словам директора, в августе 2025 года, перед началом нового учебного года, Дарья Круглова подала заявление об увольнении в связи с повышением — ее пригласили на должность заведующей детским садом в Изборске: «Мы порадовались за нее. Она уволилась, и больше мы не виделись».
Елена Синева также добавила, что некоторые проблемы со здоровьем у молодой учительницы были заметны и ранее.
Елена Синева рассказала, что Дарья Круглова была замужем, мечтала о ребенке и происходила из дружной и заботливой семьи.
«Она хотела пополнения в семье, такие у нее были мысли, что нужно стать мамой», — поделилась воспоминаниями директор.
В гимназии №29 уже выразили соболезнования в группе в социальной сети «ВКонтакте» и сейчас собирают материальную помощь, которая будет передана матери Дарьи Кругловой.