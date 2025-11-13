Общество

Коллеги из псковской гимназии №29 выразили соболезнования в связи с кончиной Дарьи Кругловой

На 28-м году жизни скоропостижно скончалась руководитель Изборского детского сада «Светлячок» Дарья Круглова. Ранее педагог работала учителем начальных классов в гимназии №29 города Пскова. Об этом сообщила директор гимназии Елена Синева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, выразив глубокие соболезнования родным и близким преподавателя.

Фото: Гимназия №29 города Пскова

Новость о безвременной кончине коллеги стала потрясением для педагогического сообщества Пскова и Изборска. О трагедии в гимназии №29 узнали от коллег.

«Она работала у нас с первого дня открытия гимназии, с 1 марта 2023 года, учителем начальных классов. Пришла к нам из Родинской школы. Взяла класс, классное руководство, и в общем-то все было хорошо», — рассказала Елена Синева.

По словам директора, в августе 2025 года, перед началом нового учебного года, Дарья Круглова подала заявление об увольнении в связи с повышением — ее пригласили на должность заведующей детским садом в Изборске: «Мы порадовались за нее. Она уволилась, и больше мы не виделись».

Елена Синева также добавила, что некоторые проблемы со здоровьем у молодой учительницы были заметны и ранее.

«Проблемы, конечно, со здоровьем были. Мы знаем, что ее и сердце беспокоило, и давление поднималось. Это мы заметили в течение рабочего периода. Однако каких-то длительных, серьезных заболеваний выявлено не было, диспансеризацию мы проходим, и она всегда была допущена к работе. Поэтому для нас это тоже все неожиданно», — подчеркнула директор гимназии.

Елена Синева рассказала, что Дарья Круглова была замужем, мечтала о ребенке и происходила из дружной и заботливой семьи.

«Она хотела пополнения в семье, такие у нее были мысли, что нужно стать мамой», — поделилась воспоминаниями директор.

В гимназии №29 уже выразили соболезнования в группе в социальной сети «ВКонтакте» и сейчас собирают материальную помощь, которая будет передана матери Дарьи Кругловой.