Общество

Роскачество призвало не обсуждать чувствительную информацию около умных колонок

Полную приватность рядом с умной колонкой может гарантировать только физическое отключение микрофона, лучше не обсуждать чувствительную информацию рядом с такими устройствами. Об этом сообщили в Роскачестве.

«Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», - рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он подчеркнул, что при выборе умной колонки ключевым критерием безопасности считается наличие кнопки отключения микрофона. Только ее использование служит гарантией того, что прослушивание прекратится. Полезной практикой также будет регулярная проверка разрешений, предоставленных всем устройствам умного дома, добавил Кузьменко.

В Роскачестве советуют отключать микрофон в те моменты, когда колонка не используется. Например, если она используется только по выходным, то в будние дни микрофон лучше держать выключенным. Этот же принцип стоит применять и к другим устройствам, например, камеры на ноутбуках можно закрывать специальными шторками. «Это гарантирует, что даже в случае гипотетического взлома программного обеспечения доступ к камере будет заблокирован», - отметили в организации.

Как объясняют эксперты, умная колонка работает на постоянное прослушивание окружающих ее звуков, но это не означает, что она непрерывно записывает и передает все разговоры. Устройство ожидает специальное слово-активатор, все, что звучит вокруг, в реальном времени анализируется непосредственно на самом устройстве, чтобы найти нужную команду. В этот момент звуковые данные, как правило, не покидают пределов колонки. При этом было бы неверно утверждать, что она постоянно записывает и передает все разговоры, добавили в Роскачестве. Чаще передаются технические данные для проверки подключения. При этом используется сложное шифрование, благодаря чему перехват и расшифровка содержимого разговоров маловероятны, пишет ТАСС.

С технической точки зрения, программное обеспечение колонки можно настроить на распознавание и других фраз. Однако ответственные производители встраивают в устройства аппаратный уровень защиты, который не позволяет произвольно изменять функции прослушивания.