Общество

Партия корневищ пионов будет уничтожена в Псковской области из-за личинок

В начале ноября на складе временного хранения в Псковской области должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведен карантинный фитосанитарный контроль партии корневищ пионов в количестве 120 штук, выращенных в Германии, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По результатам лабораторных исследований, проведенных в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», в подкарантинной продукции была выявлена циста с жизнеспособными личинками золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.)). Это второй случай обнаружения данного карантинного объекта в посадочном материале в 2025 году.

В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации выпуск растительной продукции на территорию Российской Федерации запрещен, по решению собственника корневища пиона будут уничтожены.

Золотистая картофельная нематода входит в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации. Вредоносность нематоды заключается в том, что при сильном поражении растения картофеля отстают в росте, ботва желтеет, стебли удлиняются, нижние листья отмирают, картофель становится мелким, урожайность резко снижается.