Общество

В дневниках школьников предложили размещать материалы о безопасности

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением размещать в электронных дневниках школьников профилактические материалы о безопасности.

В среду СК РФ сообщил, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.

«Считаю необходимым регулярно размещать в электронных дневниках профилактические материалы, направленные на предотвращение взаимодействия детей с подозрительными предметами, найденными на улице», — сказано в документе.

В письме отмечается, что практически все школьники в России ежедневно пользуются электронными образовательными платформами — такими, как «Дневник.ру» и «Мэш». По словам депутата, это создаёт возможность донесения до детей важной информации в удобной и понятной форме.

Лантратова предлагает размещать в электронных дневниках материалы, направленные на предотвращение взаимодействия детей с подозрительными предметами, повышение медиаграмотности в части распознавания деструктивного и манипулятивного контента в интернете, устойчивости к телефонному мошенничеству, а также обучение алгоритму действий в нестандартных или опасных ситуациях, пишет РИА Новости.

В частности, парламентарий считает целесообразным использовать визуальные и наглядные форматы — комиксы, инфографику и реальные жизненные ситуации, объясняющие алгоритмы действий в опасных или нестандартных ситуациях.

«Информация должна быть изложена сдержанно, доступно и педагогически выверенно, с акцентом на безопасность и осознанное поведение», — подчеркнула Лантратова.

Она также предложила рассмотреть возможность внедрения механизма экстренного уведомления учащихся через всплывающие окна в электронных дневниках. Такие сообщения, по её мнению, могут содержать предупреждения от МЧС или МВД без излишнего нагнетания.

Как отметила депутат, подобная система позволит выстроить современную и реально действующую профилактику детской уязвимости перед криминальными и информационными угрозами.