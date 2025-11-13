Шоу талантов от «Мисс и Миссис Псков» состоится в «Акваполисе» 16 ноября

Шоу талантов от финалисток главного фестиваля красоты региона «Мисс и Миссис Псков-2025» состоится в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» 16 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Начнется мероприятие в 16:00. Участницы покажут свои творческие номера.
Согласно условиям шоу, три лучшие девушки получат возможность представить свои таланты на финальном событии фестиваля, где пройдет награждение победителей в двух категориях — Мисс и Миссис.
Вход свободный, все желающие могут прийти и поддержать своих фавориток.
Ранее финалистки главного фестиваля красоты приняли участие в кулинарном испытании.
Финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» пройдет 22 ноября в СРП «Простория».