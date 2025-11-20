Общество

В каких случаях нужно обратиться к ортодонту, напомнили псковичам

Стоматология 21 века постоянно развивается и открывает новые широты. В арсенале ортодонтов появились совершенные аппараты, с помощью которых удается перемещать зубы в трех плоскостях: передвигать по зубному ряду, поворачивать вокруг собственной оси, вытягивать из кости. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Почти неограниченные возможности ставят перед врачом-ортодонтом новые сложные задачи. Еще недавно к нему обращались преимущественно подростки с целью исправления прикуса выравнивания зубов. Сегодня тенденции меняется в сторону взрослых пациентов.

Стать обладателем ровных зубов можно и в 40 лет, на это потребуется лишь больше времени. Многие из пациентов приходят по направлению ортопедов или хирургов-имплантологов. Главное условие - наличие достаточного количества зубов, которые послужат опорой для устанавливаемой аппаратуры.

С помощью современного ортодонтического лечения, а именно применение брекет-системы, сегодня возможно:

Придать оптимальную конфигурацию зубному ряду перед протезированием, в частности, при нехватке места для установки имплантата.

Закрыть межзубные промежутки, образовавшиеся после удаления зубов.

Улучшить смыкание челюстей для нормализации полноценного пережевывания пищи.