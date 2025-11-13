Общество

Туристский информационный центр посетили студенты Псковского колледжа

Туристский информационный центр Псковской области посетили студенты четвертого курса Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, обучающихся по направлению «Дизайн». Гости познакомились с работой центра, выбрали для себя понравившиеся буклеты и сборники. Об этом сообщили в Telegram-канале Туристского информационного центра Псковской области.

Фото здесь и далее: Туристский информационный центр Псковской области

Каждому студенту вручили памятные папки туриста, содержащие полезную информацию о достопримечательностях Псковской области и гастрономический гид «Своё».

Затем ребята отправились в библиотеку имени Василёва, где им показали новое современное пространство, рассказали о ближайших культурных мероприятиях, обсудили любимые жанры и записали в читальный зал.