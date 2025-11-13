Общество

«Ставим в известность»: канцеляризмы захватывают язык

Канцеляризмы - это слова и выражения, которые хороши для деловых бумаг и документов, но разговорной речи придают неуместную официальность, напыщенность и вычурность. Однако они могут «захватывать язык», проникая в повседневную речь, книги и статьи. Канцеляризмы делают язык невыразительным и тяжеловесным, мешают понимать сказанное.

Вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора Псковской гимназии №29, лектором Российского общества «Знание» Екатериной Торшиной разбираемся в происхождении канцелярско-бюрократического стиля речи и выясняем, в каких случаях его лучше избегать.

«Официально-деловой стиль - это тот стиль, который мы используем при написании заявлений, оформлении договоров и т. д. Какие особенности у официально-делового стиля? Это точные и полные наименования дат (нам нельзя здесь ошибиться), книжная лексика («вследствие», «в силу того, что» и т.д.), использование слов в прямых значениях (не должно быть никакой двусмысленности), отсутствие экспрессивной и оценочной лексики, нежелательное употребление местоимений (мы не можем написать «он», «она» - есть исполнитель, заказчик или конкретные имена, фамилии). И, конечно, стандартизированные обороты, которые в качестве бюрократизмов и переходят в нашу речь», - рассказала Екатерина Торшина.

По ее словам, бюрократизмы - это слова, которые возникают в системе официально-делового стиля и постепенно приходят в наш язык, осложняя его.

Болезнь языка

Почему это происходит? Это явление не новое. «Еще Корней Чуковский говорил о том, что это болезнь языка. Мы понимаем, что смешение стилей иной раз бывает неуместным. Например, мы говорим: "Мама поставила в известность", - вместо того, чтобы просто сообщить: "Мама мне сказала". Таких примеров, конечно, много», - рассказала учитель.

В таком употреблении слов есть комический эффект: «Например, «совершить проверку» вместо того, чтобы сказать «проверить». Или «ввиду отсутствия средств выполнить невозможно». Денег нет! Скажите проще! То есть иной раз мы зачем-то стараемся наш великий могучий усложнить неоправданно. Такая лексика превращает нашу речь не в красивую и эмоциональную, а в сухую, наполненную штампами».

По словам педагога, от этого надо стараться избавляться, как минимум, в своей речи. «Понятно, мы стараемся, например, красиво сказать «доброго времени суток». Ну скажите просто: «Здравствуйте». В данном случае это не очень оправдано. Или, например, «извините, в настоящее время я занят». Опять - просто «я занят», - сказала Екатерина Торшина.

Обедняет и усложняет

В результате такого неуместного употребления канцеляризмов функция слов официально-делового стиля - делать текст понятным - меняется на диаметрально противоположную. «Всё должно быть употреблено в прямом значении, для этого какие-то конкретные обороты придуманы, и в документе это работает. Но в нашей речи это, наоборот, речь обедняет и усложняет её восприятие», - отметила педагог.

Кстати, школьники в меньшей степени этому подвержены. С правилами оформления документов они знакомятся только в 5-6 классе, когда учитель объясняет, как правильно написать заявление. «У школьников употребление в речи канцеляризмов - редкая проблема. Это больше характерно для взрослых. Становимся умнее и пытаемся эту «умность», как нам кажется, привнести в наш прекрасный, великий, могучий русский язык», - пояснила Екатерина Торшина.

К некоторым выражениям мы настолько привыкли, что уже не считаем их неуместными. Например, словосочетание «поднять вопрос» - нам кажется, что ничего тут особенного, но мы вопросы не поднимаем, а обсуждаем в обычной речи. Или, например, «наличествовало множество ошибок» вместо «было множество ошибок».

«И, конечно, это употребление производных предлогов «вследствие», «ввиду». Сами по себе они, конечно, замечательные, и употреблять их нужно. Но не в составе определённых устойчивых выражений из официально-делового стиля», - сказала учитель.

Одним словам, наш язык велик, могуч, огромен, но всё уместно в своё время и в своём месте. Нужно следить за своей речью для того, чтобы этот эффект комического не создавался там, где мы его не предполагали создать. И красиво, грамотно пользоваться нашим русским языком.

Подготовлено по материалам программы «Великий, могучий» на «ПЛН FM» (102.6 FM) при поддержке ПОИПКРО.