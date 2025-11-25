Общество

Основные принципы питания для здоровья зубов назвали псковские стоматологи

Для поддержания здоровья ротовой полости необходимо не только тщательно соблюдать гигиену, но и правильно питаться. Рацион для здоровья эмали и дентина основывается на регулярном и сбалансированном питании. Крайне важно отдавать предпочтение «правильным» продуктам, поскольку сочетание некоторых из них может создавать во рту кислотную среду, которая способствует активному размножению бактерий, образованию налета и возникновению стоматологических проблем. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Основные принципы рационального питания для здоровья зубов

Эмаль зуба в большей части состоит из гидроксиапатита — минерала, содержащего кальций и фосфор. Эта твердая, но хрупкая ткань защищает внутренние структуры зуба от воздействия внешних факторов. Дентин, расположенный под эмалью, менее минерализован и более пористый, что делает его подверженным кариесу и другим повреждениям, если эмаль разрушена.

Для поддержания здоровья эмали и дентина важно учитывать несколько аспектов: баланс микро- и макроэлементов в питании, регулярное потребление воды, ограничение вредных продуктов и соблюдение режима питания.

Сбалансированное питание обеспечивает поступление в организм достаточного количества кальция, фосфора, витаминов D и C, а также других необходимых элементов.

Кальций является ключевым элементом для укрепления зубной эмали. Он содержится в молочных продуктах (молоко, йогурт, сыр), а также в зелени (шпинат, брокколи). Фосфор, необходимый для образования прочной зубной структуры, можно найти в мясе, рыбе, яйцах и орехах. Витамин D играет важную роль в усвоении кальция, а его источниками являются жирная рыба, яичные желтки и обогащенные продукты. Витамин C, важный для здоровья десен, содержится в цитрусовых, ягодах, киви и овощах.

Кроме того, важна регулярность питания. Пропуск приемов пищи может привести к колебаниям уровня сахара в крови, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Это может косвенно влиять на здоровье зубов. Рекомендуется соблюдать режим питания, включающий три основных приема пищи и два перекуса.

Влияние сахара и кислот на твердые ткани

Сахар является одним из основных врагов здоровых зубов. Бактерии, обитающие в полости рта, используют сахар в качестве источника энергии, в процессе его метаболизма выделяя кислоты, которые разрушают зубную эмаль. Этот процесс называется ферментацией. Чем больше сахара попадает в полость рта, тем больше кислоты выделяется, и тем выше риск повреждения эмали и развития кариеса.

Постоянное потребление сахара, особенно в виде сладких напитков, конфет и выпечки, создает благоприятные условия для размножения кариесогенных бактерий. Помимо кариеса, сахар способствует образованию зубного налета и воспалению десен. Зубной налет, представляющий собой мягкую бактериальную пленку, прочно прикрепляется к поверхности зубов и десен. Если его не удалять своевременно, он может минерализоваться и превратиться в зубной камень, который трудно удаляется без помощи стоматолога.

Кроме того, сахар способствует развитию хронического воспаления десен — гингивита, который при отсутствии лечения может перерасти в более серьезное заболевание — пародонтит. Пародонтит характеризуется разрушением тканей, поддерживающих зубы, что может привести к их потере.

Кислоты, содержащиеся в пище и напитках, также оказывают значительное влияние на здоровье зубов. Они могут поступать в организм как в составе естественных продуктов (фрукты, соки), так и в виде добавок (газированные напитки, энергетики). Кислоты разрушают зубную эмаль, вызывая эрозию — процесс, при котором поверхностные слои эмали растворяются под воздействием кислоты.

Эрозия зубов часто начинается с появления небольших участков деминерализации, которые затем могут перерасти в более обширные повреждения. В отличие от кариеса, эрозия не связана с деятельностью бактерий, а обусловлена непосредственным химическим воздействием кислот на зубы. Признаки эрозии включают повышенную чувствительность зубов, изменение цвета эмали (потемнение или желтизну), появление шероховатостей и углублений.

Особенно опасны кислоты в составе напитков, которые потребляются регулярно и в больших количествах. Газированные напитки, цитрусовые соки содержат высокую концентрацию кислот, которые при частом употреблении могут значительно повредить эмаль. Они также могут поступать в организм с продуктами, которые кажутся безвредными на первый взгляд, например, маринадами или кисломолочными продуктами.

Общие рекомендации для сохранения здоровья зубов и десен

Можно предложить несколько универсальных советов по питанию, которые помогут улучшить здоровье ротовой полости и предотвратить стоматологические заболевания:

«Важно не просто понимать, какие продукты полезны для зубов и десен, но и соблюдать определенный режим питания. Питайтесь в равные интервалы, чтобы питательные вещества поступали в организм равномерно в течение дня. Стоматологи рекомендуют распределить ежедневное количество потребляемых продуктов на 3-6 приемов пищи», - рассказали в поликлинике.

Стоит избегать «подкармливания» вредных бактерий простыми углеводами. Эти микроорганизмы особенно активно размножаются, когда получают в пищу простые углеводы, содержащиеся не только в конфетах и сладких напитках, но и в домашней выпечке, продуктах с высоким содержанием крахмала, картофеле фри и прочей быстрой еде. Нужно стараться избегать перекусов сладостями или другими перечисленными продуктами — отдавайте предпочтение полноценным блюдам. Лучше делать достаточные паузы (не менее трех часов) между приемами пищи, чтобы эмаль успела очиститься после предыдущей еды.

«Научитесь делать правильный выбор продуктов. Очевидно, что полностью отказаться от всего, что считается «вредным», может быть непросто, однако можно найти более полезные альтернативы. Например, вместо сладостей можно выбрать сухофрукты, где содержится нерафинированный сахар. Курага, инжир, изюм не содержат быстрых сахаров, которые могут быть вредны для зубной эмали, - отметили специалисты. - Обеспечьте зубам достаточную жевательную нагрузку. В современном рационе преобладает мягкая и жидкая пища, которая не требует от зубов достаточной нагрузки. Это может привести к быстрому износу зубов и их потере. Хороший способ укрепить зубы — включать в рацион грубоволокнистые продукты, которые служат отличным «тренажером» для зубов».

Поддерживая высокий уровень иммунитета, вы способствуете общему укреплению здоровья, включая здоровье зубов. Этот подход включает отказ от вредных привычек, а также соблюдение регулярного режима дня. Добавление хотя бы минимальной физической активности также будет полезным шагом для поддержания здоровья.

Иногда недостаток витаминов и минералов нельзя полностью компенсировать только изменением рациона. Поэтому специалисты рекомендуют использовать готовые комплексы витаминов для поддержания здоровья зубов и десен. Выбор конкретного продукта лучше всего согласовать с вашим стоматологом.

Обильное питье воды играет важную роль в поддержании здоровья зубов и десен. Вода помогает смывать остатки пищи изо рта, что снижает риск развития кариеса и образования зубного налета. Она также стимулирует выработку слюны, которая содержит минералы, способствующие укреплению эмали. Регулярное питье воды поддерживает влажность слизистой оболочки рта, предотвращая её сухость и возможные воспаления.