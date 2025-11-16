Общество

В школах Псковской области не хватает почти 140 педагогов

На портале «Работа в России» в Псковской области зарегистрировано 137 вакансий педагогов в сфере общего образования. Эта цифра составляет около 3% от общего числа учителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве образования региона.

Востребованными остаются вакансии по следующим предметам: русский язык, математика, физика, иностранный язык, а также требуются учителя начальных классов. В настоящий момент потребность в указанных специалистах закрыта за счет оптимального распределения учебной нагрузки среди уже работающих педагогов.

Более 40% вакансий приходится на Псков и Великие Луки. Количество вакансий в Пскове – 36, в Великих Луках – 20.