Общество

Большинство респондентов ПЛН поддержали запрет вейпов

Президент России Владимир Путин одобрил предложение ввести полный запрет на продажу вейпов на территории страны. Большая часть респондентов (63.4%) Псковской Ленты Новостей поддерживает эту идею, считая, что электронные сигареты наносят вред здоровью не хуже обычных. В опросе приняли участие 279 человек.

15,8% респондентов выступают за более радикальный шаг — полный запрет любого вида курения. Еще 8,6% считают, что запрета только для несовершеннолетних будет достаточно, а взрослым нужно предоставлять право самостоятельного выбора.

Часть аудитории выразила опасения по поводу последствий запрета. 6,8% опрошенных полагают, что из-за него вейпы не исчезнут, а уйдут в подполье, где их качество станет непредсказуемым и еще более опасным для здоровья.

Напротив, 2,2% респондентов отнеслись к инициативе с безразличием, отметив, что, по их мнению, «от вейпов нет мусора и они приятно пахнут».

Совсем иначе считают менее 4% респондентов. Из них 2,5% назвали электронные сигареты достойной альтернативой обычным, а 0,7% уверены, что государству следует не запрещать продукцию, а регулировать ее качество.

Опрос о запрете вейпов показывает, что общественное мнение не является единым. Помимо большинства, поддерживающего запрет, есть группы, предлагающие альтернативные решения или указывающие на потенциальные негативные последствия.

