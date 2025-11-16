Общество

На «Госуслугах» можно будет измерить скорость интернета

В приложении «Госуслуги» в декабре появится новый сервис — измерение скорости интернета. Он запускается на базе отечественного ПО «Мегабитус», которое будет интегрировано в этот госпортал, рассказал источник, близкий к Минцифры. Такой измерительный сервис впервые запускается на популярнейшем российском госпортале, подчеркнул он.

«В приложении «Госуслуги» гражданин сможет найти специальный раздел, зайдя в который на смартфоне сможет измерить как скорость доступа в интернет, так и время задержки передачи информации (ping)», — отметил гендиректор одноименной с сервисом компании Денис Кусков.

По его словам, проект по интеграции такого решения в «Госуслуги» начался еще в 2024 году. Кусков добавил, что сервис будет проверять возможность использования мобильного и проводного интернета для рабочих или собственных целей, а для госструктур обеспечит сбор информации о локациях, в которых качество связи недостаточно и требует улучшения.

В Т2 и в МТС известно об этой инициативе, об этом сказали в компаниях. В МТС считают, что внедрение отечественного сервиса на рынке давно назрело, пишут «Известия».

«Государство, граждане и бизнес заинтересованы в доступе к унифицированной и единой картине параметров на рынке отечественного мобильного и фиксированного ШПД (широкополосного доступа). Но важно, чтобы параметры работы сервиса были понятными, прозрачными и верифицируемыми, а отображаемые в нем данные — корректными и проверяемыми», — указывают в пресс-службе оператора.

До сих пор россиянам были доступны сервисы измерения, созданные digital-компаниями и ведомствами, но подавляющее большинство россиян пользовалось SpeedTest, разработанной американской компании Ookla. Летом 2025 года Роскомнадзор заблокировал доступ к нему. В ведомстве объяснили его блокировку тем, что сервис собирает данные, которые могут быть использованы для кибератак на российские сети связи и компании.