Общество

Ушел из жизни гдовский экс-депутат Дмитрий Ашихмин

В Гдове на 59-м году жизни скончался бывший муниципальный депутат Дмитрий Ашихмин, сообщили в группе «Граждане Гдовского края» в Telegram-канале.

Фото: «Граждане Гдовского края» / Telegram-канал

Дмитрий Ашихмин родился 24 марта 1967 года в Гдове. Здесь он окончил среднюю школу, затем трудился рабочим в Гортопбыте. После службы в армии поступил в Великолукскую сельскохозяйственную академию по специальности «механизация сельского хозяйства». Получив диплом, вернулся в родной город.

В 2006 году Дмитрий Сергеевич стал депутатом городского поселения Гдов, а затем трижды избирался депутатом Гдовского районного Собрания.

«Три созыва подряд мы работали вместе, - вспоминает коллега по депутатской работе Александр Конашенков. - Дмитрий Ашихмин был по-хорошему въедливым депутатом, никому спуску не давал. Старался во всё вникнуть, всё понять, во всём разобраться. За это его не любили чиновники, зато уважали избиратели. Считаю, что его уход - большая потеря для Гдовского края. Мне очень жаль, что мы так мало поработали вместе, в одной команде».

С 2010 года Дмитрий Ашихмин был членом партии ЛДПР, но минувшим летом порвал отношения с прежними соратниками и присоединился к команде гдовского «Яблока».

Отпевание Дмитрия Ашихмина пройдёт в Гдовской церкви в среду, 19 ноября, в 12:00.