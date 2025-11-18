Общество

Россельхознадзор обследовал более 460 тысяч гектаров земель в Псковской области на наличие вредителей

По состоянию на сегодняшний день с начала этого года Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в рамках проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Псковской области обследовано 461,7 тысяч гектара лесного фонда, земель сельхозназначения и тепличных хозяйств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Для выявления карантинных вредителей лесного фонда досмотру подверглись 433 тысячи гектаров в восьми районах области, включая Себежский, Невельский, Пустошкинский и Великолукский.

Параллельно в 19 районах, в том числе в Псковском, Печорском, Пыталовском и Бежаницком районах, были проверены 9,9 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Мониторинг затронул посевы зерновых, кукурузы, картофеля, а также посадки овощных и плодовых культур.

Кроме того, в тепличных комплексах Псковского, Великолукского и Дедовичского районов специалисты обследовали 12,8 гектара закрытого грунта. Для проведения мониторинга было использовано 408 феромонных и цветных клеевых ловушек.

Положительным итогом проведенной работы стала ликвидация 45 карантинных фитосанитарных зон по золотистой картофельной нематоде. Они были сняты с участков личных подсобных хозяйств и земель сельхозтоваропроизводителей общей площадью около 38,4 гектара. Как отмечают в Россельхознадзоре, этот показатель в 4,5 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года.