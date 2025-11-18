Псковcкая обл.
Общество

Сергей Вострецов: Самозанятые работники нуждаются в защите и социальных гарантиях

19.11.2025

В России усиливается внимание к проблемам самозанятых работников — председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул приоритетность защиты прав людей, работающих на предприятиях, в своем Telegram-канале.


 
Министерство труда России вынесло на общественное обсуждение проект приказа, уточняющий работу индикатора риска подмены трудовых отношений при взаимодействии компаний с самозанятыми. Теперь индикатор будет реагировать не на усреднённые данные по организации, а по каждому самозанятому отдельно, что должно повысить точность определения возможных нарушений.

Согласно проекту приказа, индикатор будет срабатывать, если:

  • организация сотрудничает более чем с 35 самозанятыми подряд свыше трёх месяцев;
  • каждый из этих самозанятых получает не менее 35 тысяч рублей среднемесячного дохода;
  • 75% дохода каждого приходится на одну и ту же организацию.

Ранее подход опирался на усреднённые данные по всем самозанятым подряд, что позволяло компаниям «размывать» показатели, используя работников с меньшими доходами или краткосрочными договорами.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин пояснил: «Уточнение индикатора повысит точность его срабатывания, что позволит эффективнее определять возможную подмену трудовых отношений и, как следствие, защитить трудовые права большего количества людей».

Срабатывание индикатора риска является основанием для проведения Рострудом проверки, однако само по себе не означает нарушения. Это элемент риск-ориентированного подхода, призванного предотвращать возможные злоупотребления еще до того, как они переросли в систематическую проблему.

Профсоюзы СОЦПРОФ неоднократно подчеркивали необходимость более точного контроля в сфере «самозанятых» схем, которые некоторые компании используют для ухода от трудовых обязательств перед работниками.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов приветствовал инициативу Минтруда и отметил:

 «Мы давно говорим о том, что массовый перевод людей в категорию самозанятых — это не признак гибкого рынка труда, а зачастую способ для недобросовестных работодателей сэкономить на людях и ответственности. Новый индикатор наконец позволяет смотреть не на усреднерённую картину, которую легко подделать, а на реальный масштаб зависимости каждого работника от конкретной компании. Для нас важно, чтобы человек, который фактически работает как штатный сотрудник, получал и защиту, и гарантии, и социальные права штатного сотрудника. Если бизнес зарабатывает на труде людей, он должен честно выполнять свои обязательства — без обходных манёвров. Мы поддерживаем переход к точечным проверкам, потому что это честно: честные компании не пострадают, а те, кто прячется за схемы с самозанятыми, наконец перестанут чувствовать себя в тени».

Источник: Псковская Лента Новостей
19.11.2025, 18:250 Сергей Вострецов: Самозанятые работники нуждаются в защите и социальных гарантиях  
Лента новостей
