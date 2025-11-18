Общество

Диспансеризацию и медпомощь гостям из других регионов обсудили в Собрании

Бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год обсудили депутаты Псковского областного Собрания в рамках заседания комитета по труду и социальной политике 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона предусматривает, что общая сумма доходов территориального Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2025 год будет увеличена на 4 196 000 рублей, а показатели расходов бюджета фонда 2025 года вырастут на 311 297 400 рублей.

С учетом вносимых изменений, доходы бюджета фонда на 2025 год предлагается утвердить в сумме 12 715 401 800 рублей, расходы в сумме 13 022 503 200 рублей.

«Основное - это уменьшены безвозмездные поступления. Почему они уменьшились и можем ли мы на это повлиять?» - поинтересовался председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«На федеральном уровне ведется работа на протяжении нескольких лет на упорядочивание оказания медпомощи, когда человек получает медицинскую помощь за пределами территории, где он застрахован. Четко требуется направление от медицинской организации, где застрахован человек. Плановую медицинскую помощь в других регионах стараются не оказывать. Оказание плановой помощи становится жестче. Мы имеем возможность, но говорим, что лечиться надо в своем регионе», - прокомментировала исполнительный директор Областного фонда обязательного медицинского страхования Валентина Альбова.

«Каково ожидаемое исполнение госзаказа по диспансеризации? В прошлом году с диспансеризацией не совсем получалось», - спросил Игорь Дитрих у министра здравоохранения Марины Гаращенко.

«Мы будем стараться показатели (выполнить) на 100%. Сейчас ведем ревизию по нацпроектам. Это показатели, которые входят в нацпроект. На сегодняшний момент планы на 100%. Это проблема не только Псковской области. Мы стараемся, муниципалитеты стараются, работодатели, но не все. Мы ежегодно должны подписывать соглашения и договоры с теми работодателями, которые находятся на обслуживании. Не все работодатели идут навстречу. Помимо региональных программ, есть муниципальные. Репродуктивная диспансеризация тоже туда входит. Работаем», - прокомментировала Марина Гаращенко.

«Мы можем как-то помочь?» - добавил Игорь Дитрих.

«Вопрос требует проработки, сейчас не возьму ответственность, что нужен какой-то закон», - ответила Марина Гаращенко.

Законопроект поддержан единогласно.