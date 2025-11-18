Общество

ПЛН запускает онлайн-конференцию, посвященную итогам муниципальной реформы

Редакция Псковской Ленты Новостей объявляет о начале проведения онлайн-конференции, посвященной итогам муниципальной реформы.

Читатели ПЛН имеют возможность задать интересующие их вопросы. Свои письма вы можете оправить по электронному адресу редакции: redaktor@pln-pskov.ru до 21 ноября.

С помощью экспертов из органов государственной власти и местного самоуправления Псковская Лента Новостей найдет ответы на поставленные читателями вопросы, они будут опубликованы на нашем сайте.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в 2023 году. В настоящее время во всех преобразованных округах сформированы органы местного самоуправления.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления появится возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.