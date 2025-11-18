Общество

Алексей Севастьянов: Человеческий труд, конечно же, должен быть оценен

Новые звания заслуженных работников обсудили депутаты комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предлагается учредить новые звания: «Заслуженный экономист Псковской области», «Заслуженный работник местного самоуправления Псковской области», «Заслуженный работник органов государственной власти Псковской области», «Заслуженный работник сферы услуг Псковской области», «Заслуженный работник промышленности Псковской области», а также увеличить размеры единовременных государственных пособий при присвоении соответствующих званий.

«Сколько у нас получается званий?» - спросил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

«Сейчас 19 званий, а также пять добавится», - ответила первый заместитель начальника управления государственной службы и кадров правительства Псковской области, начальник отдела развития государственной службы Юлия Бовкина.

«Человеческий труд, конечно же, должен быть оценен. Становимся внимательнее к людям, которые вокруг нас работают очень хорошо», - добавил Алексей Севастьянов.

Законопроект поддержан единогласно с учетом поправок.