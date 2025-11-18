Общество

Скальпель не исправит: пластический хирург рассказал об опасных последствиях после введения лонгидазы в лицо

В последнее время среди косметологических процедур всё чаще обсуждается использование препарата лонгидаза, особенно в области лица. Эксперт рассказал о возможных последствиях его применения.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Известный пластический хирург Георгий Карапетян предостерег от неправильного применения этого средства и рассказал о возможных опасных последствиях, пишет RuNews24.

Что такое лонгидаза и как она работает?

«Лонгидаза — это фермент, который влияет на соединительную ткань, вызывая её расслабление и истончение», — объясняет Карапетян.

Он добавил, что препарат способствует расщеплению коллагена и других компонентов соединительной ткани, что при определенных условиях может привести к нежелательным эффектам.Это влияние локальное и временное.

«Когда действие препарата заканчивается, ткань полностью восстанавливается, и организм возвращается к исходному состоянию, если у пациента нет наследственных патологий соединительной ткани», - пояснил собеседник издания.

Могут ли возникнуть опасные последствия?

Несмотря на кажущуюся безопасность, неправильное использование лонгидазы может привести к серьёзным проблемам.

«При неправильной технике введения, чрезмерной концентрации препарата или неправильной глубине воздействие есть риск развития нежелательных последствий», - пояснил Георгий Карапетян.

Например, нарушение пластичности и прочности соединительной ткани внутри кожи может стать причиной таких осложнений, как: растяжение и сверхэластичность, деформации мягких тканей.

«Это особенно опасно, если речь идет о неком наследственном фоне — так называемой коллагенопатии, — отмечает эксперт. — Но при правильной технике и соблюдении дозировки такие риски значительно снижаются. Лонгидаза в руках опытных специалистов — это мощное средство против рубцовых изменений, фиброзов, вызванных различными причинами, в том числе и после применения филлеров или других косметологических процедур», - подытожил пластический хирург.

Он добавил, что при правильном использовании эффект может быть очень положительным, особенно в коррекции рубцовой ткани или устранении фиброзных образований.

«Практически в 80–90% случаев последствия введения лонгидазы обратимы, — говорит специалист. — При необходимости можно применить дополнительные процедуры для коррекции».

Собеседник издания посоветовал всегда обращаться к специалистам, обладающим опытом и знаниями, чтобы минимизировать риски.

«Лонгидаза — это проверенное медицинское средство, которое даёт положительный эффект. И он не должен быть дискредитирован различными осложнениями, побочными эффектами, которые были получены в результате либо неправильного применения препарата, либо неконтролируемой индивидуальной реакции, которую своевременно не была устранена специалистом», - резюмировал пластический хирург Георгий Карапетян.

Он подчеркнул, что именно правильная дозировка, техника и опыт специалиста являются залогом безопасного и эффективного использования этого препарата.