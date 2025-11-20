Общество

Дмитрий Быстров: «Движение Первых» закрывает вопрос нехватки кадров

В Островском муниципальном округе насчитывается около 2000 членов всероссийского молодежного проекта «Движение Первых», сообщил в эфире радиостанции ПЛН FM (102.6) глава округа Дмитрий Быстров. Из общего числа примерно 1800 человек — дети школьного возраста, остальные же — взрослые добровольцы-наставники, среди которых немало родителей ребят.

Недавно губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил работу с молодежью в Островском округе, как самую успешную. По словам Дмитрия Быстрова, активное вовлечение жителей Островского района в проект «Движение Первых» позволило региону занять лидирующую позицию по многим критериям участия в движении.

«Это реально существующие молодые люди, не виртуальные персонажи и не формальность на бумаге. Это живые участники, причем участие начинается буквально с детского сада. Более того, у нас сделан плавный переход. В "Движении Первых" не обязательно быть старшеклассником: сначала детский сад, школа, затем подростковые занятия, которые соответствуют возрасту ребенка. Для старших школьников открываются новые горизонты: спортивные мероприятия, научные исследования, конкурсные проекты и разнообразные образовательные программы», — подчеркнул глава округа Дмитрий Быстров.

По мнению гостя студии, успех достигается благодаря индивидуальному подходу к каждому участнику и созданию условий для развития потенциала каждого ребёнка.

«Часто говорят, что существует нехватка кадров. Как раз это движение закрывает данный вопрос. "Движение Первых" — это в первую очередь возможность для ребят проявить себя, реализовать. И как следствие, конечно, уже получить обществу достойных членов, граждан, которые и вольются в экономику, в общественную жизнь нашей страны», - заключил Дмитрий Быстров.