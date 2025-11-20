Общество

Увеличены доходы и расходы территориального Фонда ОМС Псковской области на 2025 год

Изменения в бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год согласовали депутаты в рамках 49-й сессии Псковского областного Собрания 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Проект закона предусматривает, что общая сумма доходов территориального Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2025 год будет увеличена на 4 196 000 рублей, а показатели расходов бюджета фонда 2025 года вырастут на 311 297 400 рублей.

С учетом вносимых изменений, доходы бюджета фонда на 2025 год предлагается утвердить в сумме 12 715 401 800 рублей, расходы в сумме 13 022 503 200 рублей.

Проект принят в двух чтениях.

Напомним, также сегодня проект бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов был принят в первом чтении. На ноябрьской сессии депутаты Псковского областного Собрания утвердили основные параметры финансового документа, который определяет финансирование базовой программы ОМС в регионе.