Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят, как современные медиа, стремясь первыми выдать аудитории информацию, пренебрегают фактчекингом и в итоге выдают вместо объективных новостей фейки или мнения под видом фактов. Повестка выглядит забитой событиями, но на самом деле ничего не происходит, а потребители контента теряют важную информацию в потоке белого шума. А с другой стороны, акторы политических процессов скрывают за маской подобных инсайдов действительно важную информацию.

Ведущие поговорят о том, почему так произошло, и дадут советы, как следить за информационной повесткой, оставаясь при этом в здравом уме.