Минздрав разрешил использовать две инновационные вакцины против рака

Минздрав выдал разрешения на применение вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для лечения злокачественных новообразований, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он подчеркнул, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить его эффективность и безопасность.
«И понятно, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении. <...> Отмечу, что эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем», — добавил Мурашко.
В пресс-службе министерства уточнили, что персонализированную неоантиген-специфическую мРНК-вакцину для терапии меланомы совместно разработали Центр имени Гамалеи и Центр онкологии имени Блохина. Ее производитель — Центр радиологии Минздрава.
Производитель персонализированной пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований — Центр физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА. Она предназначена для лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком, пишет РИА Новости.
Руководитель агентства Вероника Скворцова рассказала, в чем уникальность этой технологии.
«Основана на глубоком анализе генетического материала опухоли пациента, полученного во время операции или биопсии. Специалисты с помощью уникального биоинформатического алгоритма выявляют специфические мутации — "опознавательные знаки" раковых клеток, на основе которых синтезируется персональный набор пептидов (очень коротких участков белков). При введении пациенту эти пептиды "обучают" его иммунную систему точно распознавать и уничтожать опухолевые клетки, запуская целенаправленный противоопухолевый ответ», — подчеркнула Скворцова, чьи слова приводит пресс-служба агентства.
В пресс-службе ФМБА добавили, что в ближайшей перспективе завершатся регламентированные доклинические исследования эффективности препаратов агентства против глиобластомы и меланомы.