Общество

Минздрав разрешил использовать две инновационные вакцины против рака

Минздрав выдал разрешения на применение вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для лечения злокачественных новообразований, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина», — сказал он на заседании коллегии по вопросам лекарственного обеспечения.

Он подчеркнул, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить его эффективность и безопасность.

«И понятно, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении. <...> Отмечу, что эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем», — добавил Мурашко.

В пресс-службе министерства уточнили, что персонализированную неоантиген-специфическую мРНК-вакцину для терапии меланомы совместно разработали Центр имени Гамалеи и Центр онкологии имени Блохина. Ее производитель — Центр радиологии Минздрава.

«Предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в комбинации с препаратами — ингибиторами контрольных точек иммунного ответа; в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов с меланомой кожи IIB-IV стадии после удаления всех метастатических очагов в комбинации с препаратами — ингибиторами контрольных точек иммунного ответа», — пояснили в ведомстве.

Производитель персонализированной пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований — Центр физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА. Она предназначена для лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком, пишет РИА Новости.

Руководитель агентства Вероника Скворцова рассказала, в чем уникальность этой технологии.

«Основана на глубоком анализе генетического материала опухоли пациента, полученного во время операции или биопсии. Специалисты с помощью уникального биоинформатического алгоритма выявляют специфические мутации — "опознавательные знаки" раковых клеток, на основе которых синтезируется персональный набор пептидов (очень коротких участков белков). При введении пациенту эти пептиды "обучают" его иммунную систему точно распознавать и уничтожать опухолевые клетки, запуская целенаправленный противоопухолевый ответ», — подчеркнула Скворцова, чьи слова приводит пресс-служба агентства.

В пресс-службе ФМБА добавили, что в ближайшей перспективе завершатся регламентированные доклинические исследования эффективности препаратов агентства против глиобластомы и меланомы.