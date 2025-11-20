Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» со Светланой Мельниковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем» - это душевный разговор с известными в Псковской области персонами. Новый выпуск в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

За 4 с небольшим года, что Светлана Мельникова возглавляет Псковский музей-заповедник, многие запомнили и полюбили ее, прежде всего, за то, что она делает для музея. Но сегодня радиослушатели смогут узнать ее как обычного человека. Хотя, конечно, не совсем обычного. За всю свою профессиональную деятельность Светлана Мельникова посетила 80 стран мира, подержала в руках множество ценных экспонатов, повидала многих знаменитостей и, как она сама говорит, прошла огонь, воду и медные трубы. А еще она бережно хранит воспоминания о своей семье и детстве, проведенном в Южно-Сахалинске, обожает своих семерых внуков и мечтает, чтобы времени хватало и на общение со своими родными, и на воплощение всех идей в псковском музее.

Какой Светлана Мельникова была по характеру в детстве? Что любила есть, а какой деликатес ненавидела? Почему ее не хотели принимать в комсомол? Как профессия ее отца привела Муслима Магомаева к ним в дом? Почему мама отговорила Светлану Мельникову стать врачом? Знакомства с какими известными личностями отпечатались в ее сердце? При каких обстоятельствах она «пшикнула» в генсека НАТО Хавьера Солана дорогими духами? Стал ли Псков родным для Светланы Мельниковой?

Об этом и многом другом — в эфире. Как обычно, рекомендуем смотреть видеотрансляцию из студии на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. Будет много уникальных фотографий из личного фотоархива Светланы Мельниковой!