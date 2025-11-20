Общество

Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже

Вчера, 20 ноября, в Париже, на набережной Бранли, на территории Русского духовно‑культурного православного центра, торжественно открыли памятник А.С. Пушкину. Об этом сообщает Государственный музей-заповедник «Михайловское» на своих официальных страницах в социальных сетях.

Здесь и далее фото со страницы Пушкинского Заповедника в социальной сети «ВКонтакте»

В «Михайловском», сотрудники которого поддерживают тесную связь с Пушкинским обществом в Латвии, рассказали, что этот памятник работы скульптора Александра Таратынова прибыл во Францию из Риги. В столице Прибалтийской республики, в рижском парке Кронвальда, он был установлен в августе 2009 года, через десять лет после того, как мэрия Риги поддержала инициативу латвийского Пушкинского общества об установке скульптуры поэта. В мае 2023 года памятник был демонтирован городскими властями, несмотря на протесты жителей и усилия его создателя. Художник пытался всеми способами защитить своё произведение, но его аргументы, в том числе и юридические, услышаны не были. Тогда скульптор добился того, чтобы его работу передали Франции.

Как сообщается в публикации Пушкинского Заповедника в социальной сети, в церемонии открытия памятника приняли участие представители посольства России во Франции, священники РПЦ, представители общественности Парижа, а также приехавшие из Бельгии прямой праправнук поэта Александр Александрович Пушкин и его супруга Мария Александровна. Из сообщений СМИ также известно, что памятник был открыт под музыку Чайковского. Посол России во Франции Алексей Мешков в своём выступлении на открытии монумента подчеркнул исключительную роль Пушкина в формировании национального самосознания россиян, а также добавил, что этот акт служит не только данью уважения гениальному поэту, но и символом прочных духовных связей между русским и французским народами, демонстрируя способность культуры и литературы объединять людей.