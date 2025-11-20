Общество

За конкурсом «Мисс/Миссис Псков 2025» можно будет наблюдать онлайн

За финалом «Мисс и Миссис Псков-2025» можно будет наблюдать в режиме «онлайн», сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Трансляция будет доступна по ссылке.

В финальной церемонии примут участие 26 женщин и девушек в возрасте от 16 до 57 лет. В двух категориях Мисс и Миссис выберут главных победительниц, а также лучших в топовых номинациях.

Председателем жюри 15-го юбилейного сезона «Миссис Псков» и 21-го сезона «Мисс Псков» станет президент фонда «Планета женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» — Алла Маркина.