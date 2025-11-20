Общество

Стать участником конференции «Изборск и его округа» желающие могут до 24 ноября

Подать заявку на участие в научно-практической конференции «Изборск и его округа» могут все желающие до 24 ноября включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

С 27 по 28 ноября Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» пройдёт XVIII научно-практическая конференция «Изборск и его округа». Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

Конференция приурочена к году Защитника Отечества и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, изучению, сохранению, популяризации историко-культурного и природного наследия Изборской земли.

Именно здесь, на Изборской земле, зарождалась российская государственность, формировались духовное единство народа и его национальная идентичность, берут начало вековые культурные традиции, совершались исторические события общерусского значения от истоков державы до наших дней.

В рамках чтений предполагается обсудить вопросы, связанные с историей Изборска, событиями, определившими судьбу страны, народа, с изучением памятников археологии, архитектуры, природы:

Изборск и его округа в истории России;

Изборск в годы Великой Отечественной войны;

Вклад изборян в Победу в Великой Отечественной войне;

Археологическое изучение памятников Изборска и его округи;

Сохранение культурного наследия народов России

Увековечивание памяти о выдающихся жителях Изборска и его округи;

Природное разнообразие Изборско-Мальской долины;

Изборск как объект религиозного, событийного и культурного туризма.

К участию приглашаются сотрудники музеев, архивов, библиотек, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, представители духовенства, историки, археологи, архитекторы-реставраторы, искусствоведы, этнографы, филологи, биологи, краеведы, географы, специалисты в области туризма, учёные и исследователи других специальностей.

Заседания конференции состоятся в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск», по адресу: Изборск, улица Печорская, дом 41а.

Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции просим направлять в Оргкомитет по электронной почте izborsk@yandex.ru до 24 ноября 2024 года (включительно).

Для включения в программу конференции просим указать следующие сведения: фамилия, имя и отчество участника, учёная степень и звание, организация и должность, адрес, телефон, E-mail, тема предполагаемого сообщения.