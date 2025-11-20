Псковcкая обл.
Общество

Яркий Старт Школьной Лиги КВН: прошел в Доме молодежи

23.11.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

23 ноября Дом молодежи на Конной, 2, стал центром притяжения для всех любителей острого юмора и непредсказуемых шуток. Здесь прошел первый тур Школьной лиги КВН, собравший на одной сцене самые талантливые и находчивые команды из городских учебных заведений, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников

Игра традиционно была разделена на две лиги:
В 12:30 на сцену вышла 2 лига, задав тон всему мероприятию. В 14:00 эстафету подхватила 1 лига, представив свои лучшие номера.

 

За звание самых веселых и находчивых боролись команды из:

  • 2 школы
  • 4 школы
  • 10 школы
  • ПГЛ
  • ПИЛГ
  • ППК
  • ПТЛ

Первый тур Школьной лиги КВН стал ярким и запоминающимся стартом нового сезона, показав высокий уровень подготовки и креативности молодых юмористов.

